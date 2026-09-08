לב סבו, ממפלגת ״ברית עולם לגאולת ישראל״ הגישה לועדת הבחירות המרכזית את רשימת מועמדיה לכנסת

מפלגת "ברית עולם לגאולת ישראל" נרשמה היום בכנסת לקראת הבחירות לכנסת ה-26. נציג המפלגה, לב סבו, הציג בריאיון את עקרונותיה המרכזיים ואמר כי בכוונתה לקדם שינוי בשיטת הבחירות, לחזק את הדמוקרטיה הישירה ולהעמיד את עשרת הדברות כחלק מרכזי מתפיסת עולמה.

"היום נרשמנו פה בכנסת לכנסת ה-26", אמר סבו. "באנו לשרת את העם. באנו להרכיב רשימה שמורכבת מאנשים שהם עבדי ה', שבאו לשרת, לא פוליטיקאים ולא עסקנים".

לדבריו, אחד השינויים המרכזיים שהמפלגה מבקשת לקדם הוא מעבר לשיטה שתעניק משקל רב יותר לייצוג אזורי. בתשובה לשאלה מה משמעות המושג "שלטון העם", הסביר כי המטרה היא לאפשר בחירה אזורית של נציגים, והזכיר בהקשר זה מודלים הקיימים במדינות אחרות, ובהן שווייץ.

סבו קשר את הרעיון גם לתפיסתו ההיסטורית והדתית. לדבריו, המפלגה מבקשת "להחזיר את החירות" שלדעתה אפיינה תקופות קדומות של עם ישראל, ולצמצם את כוחו של השלטון המרכזי.

נושא נוסף שמציבה המפלגה במרכז הוא עשרת הדברות. לדברי סבו, הצבעה למפלגה אמורה לבטא גם מחויבות אישית לעקרונות אלה. הוא הוסיף כי המפלגה מבקשת לפעול לחיבור בין עמים וקבוצות באזור מתוך תפיסה דתית והיסטורית.

כשנשאל האם ניתן למקם את המפלגה על הציר הפוליטי המקובל של ימין ושמאל, דחה סבו את החלוקה הדיכוטומית. לדבריו, הן לימין והן לשמאל יש ערכים שראוי לשלב: "הימין שרוצה יותר חירות, והשמאל שרוצה יותר שוויון - אלה שני ערכים שחייבים ליצור את האיזון ביניהם".

לדבריו, אין סתירה בעצם קיומן של תפיסות שונות, וכל צד יכול לתרום חלק ל"תמונה המלאה". "זה פאזל שפשוט צריך להרכיב אותו", אמר, והוסיף כי מפלגתו מבקשת לחבר בין העמדות השונות.

בהתייחס לסוגיית גיוס החרדים לצה"ל, אמר סבו כי הוא מבין את הטענות שמעלה הציבור החרדי ביחס לשירות הצבאי. לדבריו, יש לבחון דרכים שיאפשרו לצבא להיות "צבא העם", תוך יצירת מסלולי שירות המתאימים לאוכלוסיות שונות.

הוא הוסיף כי לשיטתו כולם צריכים לתרום, אך לא בהכרח במסגרת לחימה. "מי שלא רוצה להיות במלחמה, מי שלא רוצה לשרת במלחמה, יכול גם לשרת בדרכים חיוביות אחרות", אמר. "ניתן את כל האפשרויות האלה".

כשנשאל על האפשרות להתאחד עם מפלגות אחרות, הבהיר סבו כי המפלגה אינה מתכוונת לוותר על עקרונותיה לצורך חיבור פוליטי. לדבריו, מי שירצה להצטרף אליה יצטרך לקבל את הדרך שהיא מציגה.

"באנו לשמור על הדרך", אמר. לדבריו, המפלגה מבקשת ליצור "שיח מעגלי" שבו יינתן מקום למגוון הדעות, ולא להסתפק רק בהכרעת הרוב.

סבו הדגיש כי גם לעמדות מיעוט יש, לתפיסתו, חשיבות בקבלת החלטות: "גם לדעת המיעוט יש נקודה מאוד חשובה שצריך להכניס למשוואה, ואז התוצאה היא הרבה יותר טובה מאשר לקחת רק את דעת הרוב בתור הדעה השולטת".