יו"ר מפלגת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הודיעה על שילובה של רעות בן חיים - מייסדת ארגון "צו 9" - ברשימת המועמדים לכנסת, כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7.

בן חיים, תושבת נתיבות ואם לתשעה הנשואה ללוחם בשירות מילואים, יזמה את הקמת תנועת "צו 9" במטרה לחסום מעבר משאיות אספקה לרצועת עזה בזמן המלחמה. לצד זאת, היא פעילה בקידום מעטפת ביטחונית ליישובי עוטף עזה ולציבור נשות ומשפחות המילואימניקים.

בן חיים מלווה בהתנדבות נפגעות תקיפה מינית במהלך ההליכים המשפטיים ושלבי השיקום, ובנוסף ביתה ומשפחתה משמשים כמשפחת אומנה לקלט חירום עבור ילדים שהוצאו מביתם.

השר סמוטריץ' ציין כי "רעות בן חיים היא פעילה חברתית ולוחמת אמיצה שמקדישה את חייה לעם ישראל. במסירות ובאמונה היא פועלת למען נפגעי עבירה, מעניקה בית לילדים ברגעים הקשים ביותר בחייהם, ובשעת מלחמה יצאה להיאבק באומץ למען ביטחון ישראל ונגד הסיוע לאויב. רעות מביאה איתה קול נשי, ערכי ונחוש, שמסמל יותר מכל את ערכיה של הציונות הדתית. אני גאה שהיא מצטרפת אלינו ובטוח שהיא תהיה שליחת ציבור מצוינת עבור עם ישראל".

בן חיים סיכמה: "אני נרגשת להצטרף היום לנבחרת המנצחת של הציונות הדתית מתוך תחושת שליחות ואמונה בצדקת דרכנו. בשנים האחרונות פגשתי מקרוב את הנחישות האדירה של עם ישראל במאבק על קיומו, אך גם את המקומות שבהם אנו זקוקים לתיקון עמוק. אל הזירה הציבורית אביא את קולם של החלשים בחברה ושל מי שלעתים קולו לא נשמע. אפעל בנחישות למען ביטחון ישראל, למען משפחות המילואים ותושבי העוטף, להגנה על נפגעות עבירה ולחיזוק החוסן הלאומי שלנו. זה הזמן להפוך את העשייה מהשטח למדיניות שתשנה מציאות".