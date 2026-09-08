מפלגת הימין "אלטרנטיבה לגרמניה" זוכה להישגים חסרי תקדים, ובגרמניה חוששים.

לאחר שרשמה ניצחון בבחירות במדינת סקסוניה-אנהלט ביום ראשון האחרון, ובעקבות סקרים הצופים לה הישגים גדולים גם בבחירות בברלין ובמדינת מקלנבורג-מערב פומרניה שיתקיימו בתאריך 20 בספטמבר, יצאו אלפים מתושבי גרמניה לרחובות ברלין להפגין נגד המפלגה המתנגדת להגירה לגרמניה.

ההפגנה הגדולה ביותר התקיימה בשער ברנדנבורג בברלין. על פי ההערכות של מארגני ההפגנות נכחו בהן 14 אלף בני אדם, בעוד המשטרה העריכה את מספר המשתתפים ב-5,000 בלבד.

#Protests erupt across #Germany after #AfD victory

המפגינים נשאו שלטים עליהם נכתב "פשיזם אינו אלטרנטיבה" וכן "עצרו את אלטרנטיבה לגרמניה הנאצית: הפסיקו את הגזענות והקיצוצים בשירותים החברתיים".

מנהל אתר ההנצחה במחנה הריכוז הנאצי לשעבר בוכנוואלד, ינס כריסטיאן וגנר, אמר כי "ההצלחה של אלטרנטיבה לגרמניה היא בושה שגורמת לזעם והלם. המפלגה עומדת על סף השתלטות על השלטון בסקסוניה-אנהלט, לראשונה עבור הימין הקיצוני מאז מלחמת העולם השנייה. אין לקבל זאת בשתיקה".

גם בדרזדן, מינסטר, במברג, וערים נוספות ברחבי גרמניה התקיימו הפגנות נגד "אלטרנטיבה לגרמניה". על פי הסקרים האחרונים מובילה "אלטרנטיבה לגרמניה" לקראת הבחירות במקלנבורג-מערב פומרניה, עם כ-35 אחוזים מהקולות. גם לקראת הבחירות בברלין מנבאים הסקרים הצלחה גדולה למפלגת הימין הקיצוני, שעשויה להשתלט על מוסדות השלטון בבירת גרמניה.