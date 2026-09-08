שעות ספורות בלבד לתום מועד הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, דרמה פוליטית חסרת תקדים מטלטלת את יהדות התורה.

ח"כ מאיר פרוש (נציג סיעת שלומי אמונים ביהדות התורה) ואליקים שטארק (נציג חסידות בעלזא) הודיעו כי ירוצו ברשימה המאוחדת תחת מפלגה נפרדת לחלוטין מאגודת ישראל.

המפלגה, שנקראת "חומת תורת ישראל", הופכת את יהדות התורה מחיבור של שתי מפלגות להסכם משולש של שלוש סיעות עצמאיות.

מאחורי הצעד הדרמטי עומדות טענות קשות מצד שלומי אמונים ובעלזא על תחושת קיפוח מתמשכת, ולפיהן חסידות גור ("הסיעה המרכזית") מעכבת העברות תקציביות לסניפיהן ברחבי הארץ.

המהלך יאפשר לסיעה החדשה לקבל ישירות את יחידות המימון החודשיות עבור חברי הכנסת מטעמה - תקציבי עתק של מאות אלפי שקלים שהיו בשליטת גור עד כה.

מעבר לפן הכלכלי, המהלך מעניק לפרוש מעמד פוליטי עצמאי לחלוטין, כך שכל מו"מ קואליציוני עתידי מול ראש הממשלה בנימין נתניהו יחייב ישיבה נפרדת גם מול נציגי מפלגתו החדשה.

מתחת לפיקוחה של המערכת הפוליטית התברר כי לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במבצע חשאי ומתוכנן היטב שנמשך כמעט שנה.

לצורך המהלך נרכשה מפלגת מדף קיימת ושמה נשמר בדיסקרטיות מוחלטת עד לימים האחרונים, אז שונה רשמית ל"חומת תורת ישראל".

השותפה הליטאית, מפלגת דגל התורה, עודכנה בסוד העניין מבעוד מועד וסייעה לשמור על העמימות.

עם זאת, לפי שעה המהלך נתקל על קו הסיום בהתנגדות עזה מצד נציגי חסידות גור שסירבו לאשר את הפיצול, מה שהוביל לפיצוץ הישיבה ולנטישת האולם כשהרשימה כולה עומדת במתח גבוה רגע לפני תום מועד ההרשמה.