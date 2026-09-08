מאות שוטרים, מתנדבים וניידות ייפרסו מחר (רביעי) משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות בכבישים העירוניים והבין-עירוניים בכל רחבי המדינה, מתווה שסוכם במסגרת מבצע אכיפה מיוחד שיוציא לפועל אגף התנועה.

במוקד הפעילות יעמדו מקטעי דרך שסומנו על ידי מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה כ"כבישים משפיעים".

המאמץ המשטרתי ירוכז בסיכול עבירות בריונות ותנועה המסכנות חיים, לצד הגברת הפיקוח על רוכבי דו-גלגלי, נהגים חדשים ומפעילים של רכבים כבדים - בהם משאיות, אוטובוסים וכלי רכב המסיעים נוסעים.

במבצע יופעלו כלל זרועות האגף, ובהן משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים הארצית ומדור מכשור אכיפה האחראי על הדוחות הדיגיטליים. כמו כן, יחידת רכב כבד תקבל אחריות על ציר 6.

המערך בשטח ייעזר במצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, מד-לייזר (ממל"ז) ומערכות א3 למדידת מהירות. במקביל, היחידה האווירית של המשטרה יחד עם מערך רחפנים יתעדו עבירות מהאוויר.