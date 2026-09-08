באיחוד האמירויות מגיבים הערב (שלישי) לראשונה לדיווח בעיתון "הארץ" לפיו הנשיא האמירתי, מוחמד בן זאיד, שוחח עם ראש הממשלה נתניהו שבוע וחצי לפני ה-7 באוקטובר והזהיר אותו מפני מהלך של מתקפת ענק על ישראל מצד חמאס.

"ממשלת איחוד האמירויות לא מגיבה על מה שמתפרסם באמצעי התקשורת, סביב דיווחים או ספקולציות בעניין השיחות בין מנהיגים. מאז 7 באוקטובר מאמצי איחוד האמירויות התרכזו סביב דה-אסקלציה, חיזוק היציבות האזורית ובלימת האלימות.

הגורמים הממשלתיים באמירויות ובישראל שמרו מאז תחילת היחסים לפני למעלה מ-5 שנים, על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים, ובעת הצורך, התקיימו ועודם מתקיימים החלפות של כלל המידע המודיעיני הרלוונטי בין הגורמים הרלוונטים", לשון התגובה.

על פי הפרסום, נתניהו הביע הערכה כי חמאס מרכז את מבוקשו בגזרת יהודה ושומרון, ולא שיתף בתוכן השיחה את הפיקוד הבכיר של מערכת הביטחון.

לצד זאת צוין כי באמצע ספטמבר נקלטה בשירות הביטחון הכללי התרעה מקבילה, אך הערכת גורמי המקצוע הייתה כי היא מתייחסת לכוונות להעביר לרצועת עזה את החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב שנחטפה בעיראק. בעבר אף עלו טענות על אזהרה מקבילה שהועברה מהמודיעין המצרי לשב"כ ולא טופלה.

בלשכת ראש הממשלה דחו מכל וכל את הפרטים ומסרו: "שקר מוחלט! ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".