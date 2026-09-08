עליזה בלוך

מועמדת כחול לבן לכנסת, עליזה בלוך, שוחחה עם ערוץ 7 לאחר הצטרפותה לרשימה. בלוך התייחסה להגשת הרשימות ואמרה: "הגשנו את הרשימה של חברי כחול לבן לכנסת הבאה וזו התרגשות גדולה. יש מפלגה אחת בישראל שאומרת שקרב הגושים לא יציל את ישראל - ויש הזדמנות אמיתית לייצר שותפות, אחדות ובעיקר תקווה לילדים שלנו".

בדבריה חשפה כי קיבלה פניות רבות מכל קצוות הקשת הפוליטית בטרם קבלת ההחלטה. "קיבלתי הרבה הצעות, כמעט מכל המפלגות, והבחירה שלי בכחול לבן היא מתוך העיסוק בעתיד של מדינת ישראל. כולם עסוקים בקרב בין הגושים. צורך השעה של המדינה הוא ממשלה רחבה שבה עוסקים בהסכמות".

לסיום הביעה אופטימיות לגבי תוצאות הבחירות עבור מפלגתה. "הציבור יודע מה הוא רוצה וזו שותפות. הוא התעייף מהקרבות האינסופיים. תהיה פה הפתעה גדולה ואנחנו שומעים את זה מממנו. אנחנו המפלגה היחידה שמדברת על חיבור ולא על פילוג - כדי שאפשר יהיה לקדם תהליכים בהמשך".