סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי מרבית אזרחי ארה"ב מתנגדים למלחמה באיראן, וסבורים כי אם פיגוע התאומים היה מתרחש היום - על ארה"ב היה להגיב תגובה צבאית מוחצת.

כאשר נשאלו "מהו הדבר המפחיד אתכם יותר כיום?", ענו 33 אחוזים מהנשאלים כי "טרור מקומי" הוא הדבר ממנו הם חוששים ביותר. 20 אחוזים חוששים מפיגועי טרור על ידי גורמים מחוץ לארה"ב, בעוד 42 אחוזים חוששים מ"מעשי אלימות אקראיים" כמו ירי המוני.

הסקר נערך לקראת אירועי הזיכרון לפיגוע 11 בספטמבר שיצוינו ביום שישי ב"גראונד זירו", המקום בו התרסקו המטוסים לתוך בנייני התאומים. משתתפי הסקר נשאלו מה הם חושבים על המלחמות הנוכחיות ברחבי העולם, בהן מעורבת ארה"ב.

רק 25 אחוזים תומכים מלחמה מול איראן, בעוד 21 אחוזים אינם בטוחים, ו-54 אחוזים מתנגדים לה. על המלחמה בעיראק טוענים 21 אחוזים כי "הייתה הייתה שווה את המחיר", בעוד 28 אחוזים אינם בטוחים, 51 אחוזים סבורים כי "היא לא הייתה שווה את המחיר".

במלחמה באפגניסטן תומכים 21 אחוזים, לעומת 31 אחוזים שאינם בטוחים, ועוד 48 אחוזים שמתנגדים לה. שאלה נוספת הייתה "האם היית תומך בתגובה צבאית לעוד פיגוע כמו 11 בספטמבר?". רוב של 61 אחוזים ענה בחיוב, בעוד 22 אחוזים לא היו בטוחים, ורק 17 אחוזים התנגדו לתגובה צבאית של ארה"ב.