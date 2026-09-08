הגשת רשימת מפלגת הציונות הדתית ערוץ 7

רשימת הציונות הדתית לקראת הבחירות הקרובות הוגשה הערב (שלישי) על ידי ח"כ אוהד טל שנדחק למקום נמוך יחסית.

בראש הרשימה עומד השר בצלאל סמוטריץ', כשמיד אחריו שובץ משה פייגלין בהתאם להסכם שגובש בין הצדדים.

השרה אורית סטרוק הוצבה במקום השלישי, ואחריה שמחה רוטמן, צביקה מור, איתמר איתם, צבי סוכות, יצחק זאגה, רעות בן חיים, עומר פציניאש, ארקדי מוטר, אוהד טל, רועי קירשברג, עומר רחמים, סימה חסון, מיכל וולדיגר, שיראל נהיר ללום, שמואל ששון, איריס ברנשטיין וצביקה וישינגרד.

חלוקת המקומות המחודשת הובילה לתזוזות משמעותיות בקרב חברי הכנסת המכהנים: יו"ר ועדת החינוך, צבי סוכות, מוצב במקום השביעי - מיקום שנחשב לבעל סיכוי כניסה במידה והקואליציה הנוכחית תקים את הממשלה הבאה. מנגד, חבר הכנסת אוהד טל נדחק למקום ה-12 -המוגדר כלא ריאלי.

ח"כ אוהד טל התייחס למיקומו החדש ברשימה ואמר: "בעקבות החיבור עם מפלגת זהות של משה פייגלין והשריונים החדשים של היום, עברתי למקום ה-12 ברשימה הסופית שתוגש היום לוועדת הבחירות. אך למרות המחיר האישי, אני מגבה באופן מלא את יו"ר המפלגה, השר סמוטריץ', ומתייצב מאחוריו בכל הכוח. בתקווה שהמהלכים הללו יחזקו את המפלגה ואת המחנה הלאומי כולו - יגוונו את הרשימה, יאפשרו לפנות לקהלים חדשים ולהביא כמה שיותר קולות לימין".

במהלך היום הודיע השר סמוטריץ' על צירופם של מועמדים חדשים לרשימה, ביניהם סגן-אלוף במיל' איתמר איתם, מפקד גדוד הסיור של חטיבת ביסל"ח שלחם בעזה ובלבנון ואף נפצע קשה במהלך הלחימה.

כמו כן שובצה ברשימה רעות בן חיים, תושבת נתיבות, פעילה חברתית ומייסדת תנועת "צו 9".