איש הדת מוחמד ח'אלד אמארה, חבר בהתאחדות הבינלאומית של חכמי הדת המוסלמים, אומר כי החליט לשוב ולבחון את עמדתו הקודמת בנוגע להשתתפות בבחירות בישראל - בחירות שנהג להחרים באופן קבוע.

בראיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" אמר אמארה כי הנסיבות הפוליטיות הנוכחיות - תחת ממשלת הימין הקיצוני בישראל ולאחר אירועי 7 באוקטובר - מחייבות בחינה מחדש של העמדה.

לדבריו, במערכת הבחירות הנוכחית עלולה חזרתה של הממשלה הנוכחית לשלטון להוות סכנה גדולה לערביי ישראל. הוא מנה דיכוי, קידום חוקים הנוגעים לעונש מוות, הקלה בירי, חלוקת נשק למתנחלים, התקפות חוזרות על מסגד אל-אקצא והחרפת הפשיעה בחברה הערבית.

אמארה ציין כי בפני ערביי ישראל ניצבת הזדמנות לנסות למנוע את שובה של ממשלת הימין, ולכן החליט להצביע במערכת הנוכחית בלבד - במטרה "להסיר את הנזק הגדול הזה" ולצמצם את הנזקים שעשויים לנבוע מהממשלה שתבוא אחריה.

עוד אמר כי הוא מגביל את עמדתו להצבעה לרשימות הערביות בלבד - הרשימה הערבית המאוחדת והרשימה המשותפת - והדגיש: "אנחנו לא מצביעים למפלגות ציוניות".