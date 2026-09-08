הצצה לסימולטורים הייחודיים של חיל הים צילום: דובר צה"ל

בשונה מחיל האוויר, שבו המשימה מוטלת לרוב על צוות אוויר בודד או צמד במטוס, לחימה ימית על גבי ספינת טילים היא אופרציה מורכבת של עשרות לוחמים, קצינים ומחלקות שונות שנדרשים לפעול בסנכרון מוחלט.

כדי להביא את כלל הדיסציפלינות לכדי תפקוד יחיד, זרוע הים משקיעה משאבים אדירים במתקן הסימולטורים בבה"ד חיל הים, שבו מתורגלים כל תרחישי הקצה - החל מניווט והכנסת כלי שיט לנמל, דרך בניית תמונה אווירית וימית, ועד לזיהוי מטרות, ירי חימושים מדויקים והפעלת מערכות הגנה.

מתקן האימון כולל מספר דו-ספרתי של מאמנים, המכסים דיסציפלינות שונות ומאפשרים לצוותים לתרגל מצבי אי-ודאות ומצבים מבצעיים מורכבים בטרם היציאה לים הפתוח. האימונים הללו הוכחו כקריטיים במהלך הלחימה הנוכחית, שבה רשם חיל הים יירוטים רבים וסיכולים מוצלחים בזירות קרובות ורחוקות.

לרגל סיום קורס חובלים שוחחנו בערוץ 7 עם מפקד בית הספר לסימולטורים, רב-סרן י' (26), שירת כקצין באח"י סופה ובשייטת 3 במהלך הלחימה, ומשמש כיום כמפקד המתקן.

לדבריו, הסימולטורים מלווים את המסלול של החובלים, הלוחמים ומפקדי הצוללות וכלי השיט בזרוע. "הסימולטורים שלנו מונים מספר תחומים שונים - החל מיכולות לאימוני הגנה ואימוני תקיפה עם חימושים מדוייקים, מאמני צוללות ומאמני בניית תמונה. המטרה היא למקצע את החובלים והלוחמים ויש גם אימונים משולבים כדי לתכלל את הכל יחד. בכל כלי שיט יש כל מיני דיסיפלינות וצריך שכולם יוכלו לעבוד יחד. הסימולטורים מכינים את הלוחמים לכל תרחישי הקצה. כשיוצא טיל בקצה, כשספינה יורה טיל לתקיפה או הגנה - הייתה לזה הכנה בסימולטור. בזכותם חיל הים הגיע הרבה יותר מוכן למלחמה כי הוא הכין את עצמו לתרחישי הקצה. זה חלק מאוד מרכזי בהכנה של הצוותים, מפקדים, חובלים ולוחמים עם תרחישי קצה ואי ודאות שעזרו לנו להגיע יותר מוכנים למלחמה".

רס"ן י' מוסיף ומחדד את ההבדל המהותי בין עולם התעופה לעולם השיט. "למטוס יש את האתוס שממריאים שניים וזו משימה יותר סוליסטית או דואלית. סט"יל בנוי מעשרות לוחמים ממחלקות שונות. המורכבות שנדרשת כדי שכולם 'ינגנו' יחד מצריך שיתוף פעולה ייחודי. כדי שבסוף יצא טיל בקצה - יש לבנות תמונה אווירית וימית מורכבת, איתור המטרה, וכל מכלול הפעולות הוא בשיתוף של עשרות לוחמים וקצינים. זה מאוד שונה מסימולטור הטיסה.

מדובר בשיתוף של עשרות לוחמים שצריכים לדבר אחד עם השני בתהליך מאוד מורכב. הסימולטורים מכינים כל מצב - החל מניווט, איך מכניסים ומוציאים ספינה מהנמל, איך בונים כוח, איך מייצרים הגנה, איך מייצרים התקפה. יש מספר דו ספרתי של מאמנים שכל אחד עוסק בתחום שלו - ובסוף המטרה היא להביא לוחמים ממקצועות שונים לכדי כך שחיל הים יעמוד במשימה".

על חוויית הפיקוד והלמידה במתקן הוא מספר: "זכיתי לחוות את שני הצדדים, גם כחובל ולוחם בכלי השיט במבצעים בכל הזירות ועכשיו אני זוכה לראות את הזה כאחראי הסימולטורים מהצד השני. המאמנות הן מוקדי כוח ומפקדי ספינות עולים אליהם לשאול שאלות מקצועיות. לפעמים סגן אלוף בא לשאול מאמנת בת 19 שאלה מקצועית והיא תדע לתת לו את המענה. אנחנו מתחדשים ומתאימים את עצמנו לאתגרים המשתנים".

חלק מרכזי מהפעלת המתקן נשען על המאמנות, שמדמות עבור הלוחמים את המערכות המתקדמות ביותר. סמ"ר א' (22), מאמנת סימולטור, מסבירה את מורכבות התפקיד. "זה לא אדם אחד מול מטוס אלא זו עבודה הרבה יותר דינמית ושיתופים כי צריך להבין כמעט בכל המערכות בכלי השיט כדי לדעת להעביר ללוחם מה שקורה בכל הספינה. אנחנו מדמות מערכת הגנה ספציפית אבל יודעות לדמות את כל יתר הפונקציות בספינה כולל מודיעין. אנחנו גם מאמנות סוג של טקטיקה כדי שלוחם יוכל להוציא טיל כמו שצריך לעבר מטרה".

לדבריה, "הערך הכי גדול מהתפקיד הוא שמה שאני עושה ביום יום זה לתת לאנשים את היכולת להגן על עצמם ועל חבריהם לספינה. לא היה לי מושג שזה מה שאעשה עד שהתגייסתי וזה מדהים. בסוף באים אליך לוחמים שאימנת מכל הרמות וממש אומרים שבזכות הסימולטור הבינו דברים חשובים ברמה הכי חשובה של הלחימה".

את תוצרי האימון בסימולטור פוגשים הצוערים לאורך שנתיים וחצי של קורס החובלים. הקורס, שמורכב משלבים ממיינים ומקצועיים כמו שלב הימ"פ, מכשיר אותם לפקד על ספינות טילים ודבורות. צוער א' (20), העומד לסיים את מחזור 153 ומיועד לשיבוץ באח"י קשת, השתתף במהלך הכשרתו בפעילות מבצעית בספינות טילים, בסיוע לתמרון הקרקעי בעזה ובהגנה על נכסים אסטרטגיים.

"אני מרגיש שאני מגיע הכי מוכן בזכות הסימולטורים", מציין צוער א' שסיים את קורס החובלים. "בסוף, בשביל להפעיל כלי שיט ולצאת איתם לים למשימות ארוכות, צריך יכולת מקצועית מאוד גבוהה של החובלים וזה משהו מרכזי שאנחנו מתעסקים איתו. בכלי השיט יש מערכות מהמתקדמות בעולם - ואנחנו לומדים להפעיל אותם דרך הסימולטורים".