איריס חיים, אימו של יותם חיים ז"ל שנורה למוות בשוגג בשג'עיה לאחר שנמלט משבי חמאס, הגישה לבית המשפט תביעה בסך של כ-170 אלף שקלים נגד הפרובוקטור דב הלברטל, בעקבות דברים קשים ופוגעניים שפרסם נגדה ברשת החברתית פייסבוק על רקע דיווחים בדבר שילובה האפשרי ברשימת הליכוד לכנסת.

הלברטל כינה את חיים "רודפת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה", ואף טען כי "יש להניח שתכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם". את הפוסט סיים במילים: "על קבר בנה היא תכתוב: 'כמה טוב שנרצחת'. איזה חסד עשה איתה החמאס".

בתגובה לפרסום, בחרה חיים להשיב בפוסט פומבי והדפה את טענותיו. "אף אחד לא פנה אלי, לא מהליכוד ולא משום רשימה או מפלגה כלשהיא, וגם אם יפנו, התשובה תהיה שלילית. העיקר לכתוב דברים רעים ודוחים עלי בלי לבדוק אפילו".

בכתב התביעה צוין כי חיים הפכה את עצמה, בעל כורחה, למי שמבקשת להביא אחדות בעם ישראל. עוד הודגש בו כי הפרסום הפוגעני נעשה תקופה קצרה לאחר שקיבלה אישור עקרוני להביא ילד מזרעו של יותם.

פרקליטיה מדגישי כי הדברים שנכתבו על ידי הלברטל, לא היו מעשה של שוגג מתוך כעס, אלא פעילות מודעת כדי לפגוע בה ולהשחיר את שמה.