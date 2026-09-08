צפו: השגריר האקבי ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה מנגנים יחד באירוע בירושלים שגרירות ארה"ב בישראל

שגריר ארצות הברית בישראל מייקי האקבי ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה עלו לבמה באירוע מיוחד שנערך בירושלים לציון 250 שנה מאז היווסדה של ארצות הברית. השניים ניגנו יחד שורה של להיטי מוזיקה אמריקאית בפני הקהל שהשתתף באירוע.

האירוע הופק על ידי שגרירות ארצות הברית בישראל ובהשתתפות אישי ציבור ופוליטיקאים בכירים. במקום נכחו גם נציגי צבאות מרחבי העולם, נציגי צה"ל ומשטרת ישראל וכן נציגים מגופים רשמיים נוספים.

זו אינה הפעם הראשונה שבה השגריר ויו"ר הכנסת מנגנים יחד. במהלך האירוע הם עלו לבמה והציגו בפני הנוכחים ביצועים למספר שירים אמריקאיים.

בין השירים פנה השגריר אל הקהל ואמר כי הוא נמצא על הבמה בעיקר משום שהוא כל כך נהנה מכך. בהמשך ביקש מהנוכחים לעמוד ולרקוד יחד לצלילי השירים.

הקהל נענה לקריאה, ובמהלך ההופעה ניגנו השגריר ויו"ר הכנסת את הלהיטים האמריקאיים בפני משתתפי האירוע.