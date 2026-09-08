בעונה שעברה הייתה עירוני נס ציונה חלק ממאבקי התחתית של ליגת העל בכדורסל. מאז עברו הרבה מים בירדן ושחקנים מבטיחים במיוחד חתמו בקבוצה אותה רכש איש העסקים היהודי-רוסי לב מזור.

הערב (שלישי) פתחה נס ציונה, אחת מהקבוצות המסקרנות ביותר העונה בליגה הבכירה, את עונת 2026/7 ברגל ימין עם ניצחון על עירוני קריית אתא בתוצאה 98:94.

נס ציונה אמנם חסרה את שחקניה הישראלים המובילים, אדם אריאל ונועם דוברת הפצועים, אך נהנתה מערב גדול של שחקניה הזרים ובראשם פריס לי.

לי נחשב לאחד מהשחקנים הטובים שהגיעו לישראל כשזה זכה בעבר בתואר מלך החטיפות של היורוליג כשעשה זאת שנתיים ברציפות, במדי וילרבאן הצרפתית ושנה לפני כן במדי פנאתינייקוס היוונית.

למעשה, זהות המנצחת במשחק הערב בין שתי הקבוצות ה"עירוניות", נקבע די בתחילתו כאשר נס ציונה הובילה לאורך רוב המחצית הראשונה וברבע השלישי כבר עלתה ליתרון שיא בן 21 נקודות כשניצחה אותו בתוצאה 31:18.

ברבע הרביעי התעוררו שחקני המארחת מקריית אתא, כשאלה הגיעו עד למרחק שלשה משיוויון. לצערם זה היה מעט מדי ומאוחר מדי כאשר.

לנס ציונה, אוהדיה וחובבי הכדורסל הישראלי כולו מצפה עונה מעניינת במיוחד.