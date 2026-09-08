שבוע עבר מאז חצתה נבחרת המרתון של עמותת 'שלוה' את קו הסיום במרתון סידני הבינלאומי שבאוסטרליה.

השתתפותם של חברי נבחרת המרתון, משלחת המונה 50 רצות ורצים שרצים יחד למען אנשים וילדים עם מוגבלויות נשמרה בסוד ורק כעת אחרי ששבו בבטחה לארץ מותר לספר.

הנבחרת הישראלית של 'שלוה' נערכה למרתון היוקרתי בסידני זה זמן רב אך בשל הסערות והמחאות האנטישמיות נגד ישראל, השתתפותם של חברי המשלחת הישראלית נעשתה בצורה חשאית במיוחד.

הנבחרת שחצתה את קו הסיום בסידני מורכבת גם מחיילים במילואים, פצועים ובני משפחות שכולות, וכוללת גם סמ"פ בגולני שהנציח את חייליו שנפלו במערכה, אב ששכל את בנו, תורם כליה אלטרואיסטי, ומשנה למנכ"ל שלוה- מילואימניק פעיל בעצמו, שרץ עם הקבוצה.

הגעתם של יוצאי הצבא הישראליים למרתון היוקרתי עמדה בספק לאור החשש ממחאות פרו-ערביות, כאשר גם גופי משפט בין לאומי באוסטרליה התנגדו להגעת הישראליים. ועם זאת ולמרות הכל, על אפם וחמתם ותחת אבטחה סמויה ובסודיות גדולה הגיעה הנבחרת המרגשת ויצאה מנצחת ובגדול.

נבחרת הרצים של ארגון "שלוה", הפועל למעלה משלושה עשורים לטיפול ושילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה, מורכבת מרצות ורצים ששמו להם למטרה לתמוך בארגון למען ילדי שלוה ומשפחותיהם ולגייס תרומות לארגון, כדי להגדיל את החשיפה והפעילות. וכך הם אכן עושים.

לצד המטרה המרכזית של קידום שוויון והכלה, בחרו השנה חברי הנבחרת לרוץ עם דגל ישראל על רקע התקופה המורכבת שעוברת על המדינה, ושילבו במסע שלהם גם את הסיפורים האישיים שלהם מהשנה האחרונה.

בין הרצים, בלטו השנה בנבחרת מספר משתתפים עם סיפור חיים ייחודי כמו סגן רוי אוריון, סמ"פ בגדוד 13 של גולני, שלחם בקרבות 7 באוקטובר ואיבד 18 מחיילי פלוגה ב'. הוא השתתף בריצה כשהוא נושא את זכרם של פקודיו; אמיר רות, אב ל-4 המתמודד עם שיקום משפחתי מורכב אשר לחם ב-7 באוקטובר בקיבוץ רעים במסגרת הכוח הראשון שהגיע למקום; איתמר ויזל, שאיבד את אחיו התאום לוחם הנדסה, אלקנה ויזל ז"ל, שנפל בעזה בינואר 2024; אוריין אבני, סטודנטית שאיבדה את אחיה הבכור, יוחאי שרגא אבני ז"ל, סוהר בשב"ס שנרצח בביתו ביולי 2024; דוד שנדור, אביו של שמואל בן ה-11.5, המאובחן באפילפסיה מורכבת ובמוגבלות שכלית ותלוי בטיפול מסביב שעון; שלומי אלדד, איש חינוך שהפך לפני חמש שנים לתורם כליה אלטרואיסטי ותרם כליה לאישה זרה, ומאז הספיק להשלים שלושה מרתונים מלאים; גיא כרמלי, ששרד ארבעה ניתוחי מוח בעקבות גידול שגילו לו במהלך שירותו הצבאי, עבר שיקום ארוך וכיום ממשיך לאתגר את עצמו ועוד.

עו"ד איתמר שבח, משנה למנכ"ל ארגון שלוה, שרץ בעצמו עם הנבחרת, אמר בסיום המרוץ: "הריצה בסידני הייתה עבורנו הרבה מעבר לאתגר ספורטיבי. חברי הנבחרת- אנשים עם מוגבלויות, פצועים, בני משפחות שכולות וכל שאר שגרירי שלוה, הביאו איתם למסלול את המציאות הישראלית על כל מורכבותה. הוכחנו הבוקר שגם אחרי שנה קשה כל כך, יש לנו את הכוח להמשיך קדימה יחד".