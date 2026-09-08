המדינה הודיעה היום לבית המשפט העליון כי שורה של צעדים ושינויי מדיניות ברבנות הראשית נותנים מענה לנושאים שנכללו בעתירת ארגון לביא, שעסקה בהתנהלות מנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר יהודה כהן. בעקבות ההתפתחויות ביקשה המדינה למחוק את העתירה ולבטל את הדיון שנקבע למחר.

העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יונתן יעקובוביץ', כללה שורה של טענות בנוגע להפעלת סמכויות ברבנות הראשית ולתפקוד מערכי הכשרות, האכיפה וכוח האדם. בהודעת העדכון שהוגשה בבג"ץ 18837-03-25 מסרה המדינה כי לאחר סיום כהונתו של כהן וכניסתו של יהודה אבידן לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית, חלו שינויים משמעותיים במדיניות, בהקצאת המשאבים ובטיפול בנושאים שבמרכז העתירה.

בין היתר חודשו הליכי המכרז למשרות הבכירות במערך הכשרות, ובהן מנהל אגף בכיר כשרות בארץ ומנהל אגף בכיר כשרות חו"ל ושחיטה. במקביל מקדמת הרבנות מכרז חדש לתפקיד בתחום השחיטה, לאחר שהזוכה הקודם נפסל על ידי נציבות שירות המדינה בשל אי עמידה בתנאי הסף, ועד להשלמת ההליך הוטל ניהול תחום כשרות הבשר על הרב אברהם בוחבוט.

גם בתחום האכיפה הודיעה המדינה על שינוי בעקבות הקשיים בפעילות התביעה הפלילית בתחום הונאת הכשרות. ההתקשרות עם תובעת חיצונית הורחבה ב-50 אלף שקלים, ובמקביל ניתנה הנחיה לגבש מכרז מסודר ולהסדיר מקור תקציבי קבוע להפעלת תובע פלילי חיצוני.

בנושא הפיקוח על מערכי הכשרות המקומיים הודיע ממלא מקום המנכ"ל כי בכוונתו לפעול, בתיאום עם הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, לחידוש הביקורים היזומים של אגף הכשרות במועצות הדתיות. בנוסף אושרה למפקחי היחידה הארצית לאכיפת איסור הונאה בכשרות אפשרות לפעול גם בשעות חריגות, לרבות בלילות, בימי שישי ובמוצאי שבת בהתאם לצורך.

מאז כניסתו של אבידן לתפקיד כבר אושרו מספר בקשות לפעילות בשעות חריגות. בהודעתה קבעה המדינה כי כהן, שביחס להתנהלותו הועלו הטענות בעתירה, אינו מכהן עוד בתפקיד, וכי חלק מראשי העתירה התייתרו ובאחרים חלו התפתחויות מהותיות.