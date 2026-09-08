נופש משפחתי באילת הפך לטרגדיה מתמשכת עבור יאיר וחלי ספיר, שהגיעו לעיר עם שלושת ילדיהם.

במהלך שהות בלובי המלון, בנם הפעוט גיא, שהיה כבן שנה וחצי, נגע במעקה, נפגע ממכת חשמל קשה ואיבד את הכרתו.

על פי הדיווח באתר Ynet צוותי רפואה ביצעו בו החייאה בשטח והוא פונה בהמשך באמצעות מסוק לבית החולים סורוקה, כשהוא סובל מפגיעה מוחית חמורה.

בבית החולים בבאר שבע נלחמו הרופאים על חייו של הפעוט, עד שעלה החשד הראשוני למקור הפציעה.

ההורים מפנים אצבע מאשימה כלפי קצב הטיפול המשפטי והחקירתי בפרשה. "לפני שבועיים אמרו לנו שהתיק בבחינה. כל בר דעת, כל בן אדם שיראה את סרטון ממצלמות האבטחה ויידע שיש דוח של המכון לרפואה משפטית שקבע שזו הייתה התחשמלות, לא יבין מדוע אין לנו תשובות. לא הייתה שאלה פה אז אם זו התחשמלות. אנחנו רוצים לדעת מה קרה לבן שלנו ומי אחראי לזה. אנחנו לא ננוח עד שנקבל את התשובות האלה. לא יכול להיות שאף אחד לא ייתן את הדין".

האב אף מתח ביקורת על התנהלות המשטרה בשטח: "כל הזמן לאורך החקירה לרוב אנחנו אלה שהתקשרנו לשאול מה קורה, והמלון ממשיך לעבוד כרגיל. ואני שואל איך המלון עובד כרגיל אחרי דבר כזה והחוקרת אומרת לי 'זה לא תפקידנו לסגור מלון'. זה הזוי".

מהמשטרה נמסרה בתגובה: "משטרת ישראל מבקשת לחזק את המשפחה בשעה קשה זו ומייחלת לשיפור במצבו של גיא ולהחלמתו במהרה. מיד עם קבלת הדיווח, נפתחה חקירה אשר התנהלה ביסודיות ובמקצועיות, תוך ביצוע כלל פעולות החקירה הנדרשות, סגירת הזירה והסתייעות בגורמי מקצוע, לרבות מומחה בתחום החשמל. עם השלמת פעולות החקירה, הועבר התיק כמקובל, לעיון ובחינה של הפרקליטות אשר לה נתונה הסמכות להגשת כתב האישום".

מפרקליטות המדינה נמסר: "התיק הועבר לבחינת הפרקליטות, וטרם התקבלה בו החלטה. הפרקליטות פועלת לקדם את הטיפול בכלל התיקים המועברים אליה ולצמצם ככל הניתן את זמני הבחינה, גם בתקופות המאופיינות בעומס חריג של תיקים ואירועים, ובהתחשב בהיקפם ובמורכבותם של התיקים. בשלב זה לא נוכל להתייחס לאופי ומהות הראיות והממצאים שהועברו לבחינתנו".