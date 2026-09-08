נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, שיתף היום (שלישי) במידע חדש בנוגע למאבקו בסרטן הערמונית. בדברים שפרסם לרגל חודש המודעות למחלה, תיאר ביידן בן ה-83 את מצבו הרפואי ואת מהלך הטיפולים שעבר מאז אבחונו.

"עד שמצאנו את הסרטן, הוא כבר התפשט לעצמות שלי", סיפר ביידן. הנשיא לשעבר הוסיף כי סדרת ההקרנות שעבר בסתיו האחרון "פעל כמתוכנן".

בדבריו הביע ביידן הערכה רבה לצוותים הרפואיים שמטפלים בו, וציין כי הוא מוסיף לשמור על סדר יום פעיל ואף נמצא בשלבים האחרונים של כתיבת ספר זיכרונות. לצד זאת, ניצל את הבמה כדי לפנות לגברים ולקרוא להם שלא לעכב בדיקות שגרתיות, תוך שהוא מדגיש את משמעותו של הגילוי המוקדם.

ביידן חשף במאי 2025 כי אובחן עם סרטן ערמונית אגרסיבי ששלח גרורות לעצמות. לאחר מכן הבהירה לשכתו כי הגידול מגיב לטיפול הורמונלי, מה שמאפשר מענה רפואי אפקטיבי.