עם מאמן חדש-ישן על הקווים ושיא שנשבר. ריאל מדריד, מי שזכתה יותר פעמים מכל קבוצה אחרת במפעל ליגת האלופות, פתחה את שלב הליגה של המפעל היוקרתי הערב (שלישי) ברגל ימין ועם ניצחון על אינטר מילאנו האיטלקית בתוצאה 1:2.

היה זה כאשר ריאל אותה חזר לאמן "המיוחד", ז'וזה מוריניו הפורטוגלי, אירחה במגרש בו ייערך גמר ליגת האלופות בסוף העונה, את אינטר מילאנו האיטלקית למשחק הראשון שלהן במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, לעונת 2026/7.

ראשון לכבוש במשחק הערב ולזכות ריאל העונה בליגת האלופות היה לא אחר מאשר קיליאן אמפבה.

החלוץ הצרפתי שקיבל בטרם החל המשחק פרס על היותו מלך שערי ליגת האלופות בעונה שעברה, המשיך בדיוק מאיפה שהפסיק כשכבש שער בדקה ה-14, לאחר טעות של שחקני אינטר.

היה זה שערו ה-71 של אמפבה בליגת האלופות ובכך השתווה זה לאחד מגדולי שחקני ריאל מדריד בכל הזמנים, החלוץ הספרדי האגדי ראול.

על סף הירידה להפסקת המחצית, שוב אינטר ספגה מטעות קשה של עצמה, כשהפעם היה זה פדה ואלוורדה ליהנות מכך.

אינטר עוד הצליחה להחזיר את עצמה למשחק לקראת הסיום, כשלאוטרו מרטינס בישל לאוגוסטו את ה-2:1, אך למרות הלחץ שהרגישו אוהדי ריאל, אינטר לא הצליחה לעשות מעבר. זה נגמר עם 1:2 לזכות הספרדים.

מי שכבש גם הוא בערב שובר שיא, הוא החלוץ הנורבגי האלאנד שעשה זאת בין שני צידי המחצית השניה.

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, לנורבגי הגבוה הספיקו לשתי דקות בלבד מהפתיחה של המחצית השניה כדי לכבוש את שער היתרון לזכות קבוצתו מנצ'סטר סיטי ובתוספת הזמן של המשחק הכפיל את סך שעריו העונה במפעל האירופי ואת שעריה של קבוצתו, כשהיא מנצחת את פורטו בתוצאה 0:2.

צמד שערים אלו של האלאנד לא רק הקנו לו מקום של כבוד ברשימת גדולי הכובשים בליגת האלופות, כשהוא עוקף בדרך את תומאס מולר הגרמני, אלא שלחלוץ הנורבגי ישנם 59 שערים ב-59 הופעות בליגת האלופות - שער אחד בממוצע למשחק.

עם 36 שערים בליגת האלופות במדי סיטי, שובר האלאנד גם את שיא המועדון שהיה שייך עד הערב לסרחיו אגוארו.