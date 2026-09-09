שיבושים נרחבים נרשמו היום (שלישי) בנמלי התעופה ברחבי בריטניה בעקבות תקלה טכנית במערכת בקרת התעבורה האווירית. מאות טיסות בוטלו ומאות נוספות התעכבו, והפגיעה הורגשה גם בקווים שבין לונדון לישראל.

בין הטיסות שנפגעו נמצאת טיסת אל על LY317 מתל אביב לנמל התעופה הית'רו, שבוטלה הערב. בעקבות הביטול לא התקיימה גם טיסת החזור LY318 מהית'רו לנתב"ג.

גם נוסעי Wizz Air בקו לישראל נפגעו מהשיבושים. טיסה מגטוויק לתל אביב, שהייתה אמורה להמריא בשעות הצהריים, בוטלה לאחר שהנוסעים המתינו במשך כשלוש שעות במטוס. אחת הנוסעות סיפרה לסוכנות הידיעות PA כי הטיסה הבאה של החברה לתל אביב צפויה רק בשבת.

מקור השיבושים בתקלה במערכת עיבוד נתוני הטיסות של NATS, החברה האחראית על שירותי בקרת התעבורה האווירית בבריטניה. התקלה החלה בשעות הצהריים והובילה לפגיעה בפעילות בנמלי תעופה מרכזיים, בהם הית'רו, גטוויק, סטנסטד ולוטון בלונדון, וכן בנמלי תעופה נוספים ברחבי בריטניה.

על פי רויטרס, קרוב לאלף טיסות התעכבו או בוטלו במהלך היום. בהית'רו לבדו בוטלו עשרות טיסות, ובריטיש איירווייז נאלצה לבטל או להסיט יותר ממאה טיסות. ריינאייר דיווחה כי יותר מ־65 אלף מנוסעיה נפגעו מהתקלה וכי יותר מ־50 מטיסותיה בוטלו.

בשעות הערב הודיעה NATS כי התקלה נפתרה והמערכת שבה לפעול כרגיל, אך הבהירה כי היא פועלת לפינוי הצטברות הטיסות שנוצרה במהלך היום. חברות התעופה הזהירו כי השפעת התקלה לא תסתיים מיד, בין היתר בשל מטוסים וצוותי אוויר שנותרו שלא במקומם המתוכנן. בריטיש איירווייז הודיעה כי היא צופה השלכות על פעילותה גם במהלך יום רביעי.

בנמל התעופה הית'רו קראו לנוסעים לבדוק את מצב טיסתם ישירות מול חברת התעופה ולהגיע לנמל רק לאחר שקיבלו אישור שהטיסה מתקיימת.