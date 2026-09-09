איראן שיגרה הלילה מטח כבד של טילים לעבר ירדן, במה שנראה כתגובה לתקיפה אמריקנית מוקדם יותר היום נגד מכליות נפט איראניות באזור המפרץ.

יעד המטח הוא ככל הנראה בסיסים אמריקניים המוצבים בשטח ירדן.

המטח נראה היטב בשמי אזורים רבים בישראל, אולם גורמי ביטחון הבהירו כי לא הייתה מעורבות ישראלית ביירוטים וכי אף אחד מהטילים לא חצה לשטח ישראל.

על פי דיווחים באיראן, הטילים שוגרו מ־12 ערים שונות ברחבי המדינה, ומדובר באחד ממטחי הטילים הכבדים ביותר ששיגרה איראן מאז סיומו של מבצע "שאגת הארי".

גורמים איראניים אישרו כי איראן תקפה את הבסיסים הצבאיים מופק אל-סאלטי והנסיך חסן בירדן. בהמשך דווח גם על פיצוצים שנשמעו בבחריין בעקבות שיגורים שבוצעו מאיראן.

משמרות המהפכה של איראן אישרו כי שיגרו טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן, בתגובה לתקיפות האמריקניות נגד מכליות נפט איראניות.

במקביל, משמרות המהפכה הודיעו כי בכוונתם לתקוף מכליות בכוויית ובבחריין, וקראו לצוותי המכליות "לנטוש את הספינות".

קודם לכן אישר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי ארצות הברית תקפה כמה מכליות נפט באיראן, בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים באמצעות טילים נגד ספינת מלחמה של הצי האמריקני.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני פעמיים במהלך היומיים האחרונים.

"ספינת המלחמה האמריקנית חמקה בהצלחה מניסיונות התקיפה האיראניים והמשיכה בפטרול במים האזוריים. לא נגרם כל נזק לאנשי צוות אמריקאים", הודגש בהודעה.

האישור האמריקני הגיע לאחר שבתקשורת האיראנית דווח כי מכלית נפט איראנית נפגעה סמוך לאי ח'ארג'. סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי כלי השיט נפגע מטיל אמריקני במרחק של כארבעה מיילים מהאי.

בהמשך דיווחה רשת החדשות הסטודנטיאלית של איראן (SNN) על כלי שיט איראני שני שנפגע סמוך לאי ח'ארג'. בדיווח לא נמסרו פרטים נוספים.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס בשיחה עם כתבים לניסיונות האיראניים לפגוע בספינות הצי האמריקני, ואמר כי וושינגטון תגיב בפגיעה במכליות נפט איראניות. הדברים נאמרו על רקע התקיפות האמריקניות האחרונות נגד מכליות איראניות.

"על כל פעם שהם ינסו לעשות זאת, הם יאבדו מכליות", אמר רוביו, והוסיף: "אני חושב שנראה את זה שוב היום".