השחקן האמריקני הוותיק ג'ון מלקוביץ' הודיע על ביטול הגעתו לישראל באפריל 2027 כדי להעלות את המופע הסאטירי "מבקר המוזיקה".

לדבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות הודעה לעיתונות מטעם ההפקה המקומית, שבה נכלל ציטוט שיוחס לו אף שלא נאמר על ידו.

בהודעה המקורית לעיתונות יוחס למלקוביץ' גם המשפט: "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה".

מלקוביץ' מסר ל"הוליווד ריפורטר": "חברת יחסי ציבור שנשכרה על ידי האמרגן הישראלי כתבה ציטוט עבור המאמר שיוחס לי, למרות שמעולם לא אמרתי את הדברים שצוטטו, ואף אחד לא התייעץ איתי לפני שהם הודפסו. לא אמרתי את המשפטים הללו, והם בוודאי לא אושרו על ידי, והן לא משקפות את רגשותיי.

העובדה שהם הודפסו כציטוטים ישירים שלי הם בלתי מתקבלים על הדעת, ואי אפשר לעמוד מאחוריהם. מסיבה זאת, החלטתי שאני לא יכול להשתתף בהופעה בתל אביב".