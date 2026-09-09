מכינים קפה או תה? עדיף לחכות שהם יתקררו מעט. חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד בדקו את הרגלי השתייה החמה של מעל למיליון בני אדם, ומצאו כי אלו ששתו את הקפה או התה שלהם חמים מאוד - היו בסיכון מוגבר לחלון בסרטן הוושט.

נתון נוסף שמצאו החוקרים הוא כי אלו ששתו שישה משקאות חמים ביממה, היו גם ם בסיכון מוגבר לסרטן הוושט. המחקר של אוניברסיטת אוקספורד, שפורסם בכתב העת הבינלאומי לסרטן, מגדיר כל משקה בטמפרטורה של 65 מעלות צלזיוס ומעלה כ"חם מאוד" ומהווה סיכון פוטנציאלי לחלות. זהו המחקר הגדול ביותר שנערך עד היום בנושא צריכת משקאות חמים והסיכון הכרוך בהם.

על פי תוצאות המחקר, אלו ששתו את המשקאות שלהם חמים מאוד, בטמפרטורה של מעל 65 מעלות, היו בסיכון מוגבר פי שלושה לחלון בסרטן הוושט. החוקרים ממליצים להמתין עם שתיית המשקאות, עד שיגיעו לטמפרטורה של 65 מעלות ומטה.

החוקרת הראשית, ד"ר קרן פפיר, אמרה כי מחקר דומה שנערך בדרום אמריקה הראה נתונים דומים וקשר בין שתיית משקאות חמים מדי לסרטן הוושט. "כעת יש צורך במחקר נוסף כדי לזהות את טמפרטורות המשקה המדויקות הקשורות לסיכון המוגבר הזה", אמרה פפיר ל"גרדיאן" הבריטי.