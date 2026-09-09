אפל צפויה לחשוף היום (רביעי) את האייפון המתקפל הראשון בתולדותיה, במהלך אירוע ההשקה השנתי של החברה.

לפי דיווחים בארה"ב, המכשיר החדש יוצב בראש סדרת האייפון ויהיה היקר ביותר שהשיקה החברה עד כה.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, המכשיר המתקפל צפוי להיות אחד המוצרים המרכזיים באירוע, כאשר מחירו עשוי לעבור את רף 2,500 הדולרים. דיווחים אחרים מצביעים על מחיר התחלתי נמוך יותר, של כ-2,000 דולר. אפל עצמה טרם חשפה רשמית את המכשיר, את שמו או את מחירו.

לפי הדיווחים, אפל בחרה בעיצוב מתקפל בסגנון "ספר": כשהמכשיר סגור ניתן יהיה להשתמש בו כאייפון רגיל, ופתיחתו תחשוף מסך פנימי גדול. הערכות שפורסמו לקראת האירוע מדברות על מסך חיצוני בגודל של כ-5.5 אינץ' ומסך פנימי בגודל של כ-7.8 אינץ'.

אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח המכשיר היה הקפל הנראה במרכז המסך, שמאפיין רבים מהטלפונים המתקפלים הקיימים בשוק. לפי רויטרס, אפל שמה דגש על צמצום הקפל ועל פיתוח מנגנון ציר עמיד.

גם שמו של המכשיר עדיין אינו ודאי. לאורך החודשים האחרונים הוא כונה בדיווחים "iPhone Ultra" ו-"iPhone Fold", בעוד דיווח עדכני נוסף טוען כי אפל עשויה לבחור בשם "iPhone Duo". הפרטים הרשמיים צפויים להתברר באירוע החברה.

כניסתה של אפל לתחום מגיעה שנים לאחר שמתחרותיה כבר השיקו דגמים מתקפלים. סמסונג, גוגל ומוטורולה פועלות בשוק זה זה מספר שנים, אך המכשירים המתקפלים עדיין מהווים חלק קטן יחסית משוק הסמארטפונים העולמי. אנליסטים מעריכים כי כניסתה של אפל עשויה להגדיל משמעותית את העניין בקטגוריה.

לצד האייפון המתקפל, אפל צפויה להציג באירוע גם דגמים חדשים מסדרת האייפון 18 ומוצרים נוספים. רק לאחר ההכרזה הרשמית יתבררו המפרט הסופי, המחירים ומועדי תחילת המכירה של המכשירים החדשים.