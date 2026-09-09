הרוחות במערכת הפוליטית מתלהטות לקראת הבחירות לכנסת ה-26: עימות חזיתי פרץ בין ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) לבין מפלגת כחול לבן, בעקבות החלטתו של בני גנץ להריץ את מפלגתו עד הסוף - חרף נתוניה העגמומיים בסקרים האחרונים.

מלינובסקי פתחה במתקפה ישירה וקשה נגד יו"ר כחול לבן, תוך שהיא מאשימה אותו בזבוז כספי ציבור משוערים של כ-15 מיליון שקלים מתוך תקציב מימון המפלגות.

"הריצה של גנץ היא לא רק פתטית, אלא גם מבזבזת את כספם של אזרחי ישראל", כתבה חברת הכנסת. "גנץ וכל מי שעיניו בראשו רואים את הסקרים ויודעים את המצב. אין שום סיכוי שבעולם שמפלגת כחול לבן עוברת את אחוז החסימה, ועדיין בני גנץ הולך לבזבז 15 מיליון שקלים של כספי ציבור על פרסום ויחסי ציבור, בידיעה שאין לו סיכוי - והכול מתוך גחמות אישיות ואגו".

חברת הכנסת מישראל ביתנו הבהירה כי אינה מטיחה בגנץ חשד לפלילים, אך השתמשה בביטויים חריפים במיוחד ביחס למהות הציבורית של הצעד.

"זו אמנם לא עבירה פלילית, אבל זו הלבנה במובן הציבורי. יש בעלי אינטרסים שונים שירוויחו מהכספים האלה שיוזרמו לקמפיין. זה נורא מסריח".

במפלגתו של גנץ בחרו להשיב במתקפה שלוחת רסן שכוונה ישירות לעברה של ישראל ביתנו ולעברו של היו"ר, אביגדור ליברמן.

"כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור, בניגוד לישראל ביתנו - המפלגה המושחתת בתולדות ישראל", נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה.

בכחול לבן הוסיפו והאשימו את ליברמן בהיערכות לחיבור פוליטי עם הסיעות הערביות: "הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי - לא באופן הפלילי, לשם שינוי - כדי להקים ממשלה שנתמכת בידי מפלגות ערביות, הוא ממעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. לא רבים יודעים, אבל ליברמן הוא זה שדחף כבר ב-2020 להקמת ממשלה עם בל"ד, וזו התוכנית שלו גם היום".

את תגובתם חתמו בכחול לבן בעקיצה אישית ישירה למלינובסקי: "ובנוגע לכסף, יוליה, מציעים לך לנגב את החמאה. אין מפלגה שכמעט כל בכיריה נחקרו וישבו בכלא כמו ישראל ביתנו".