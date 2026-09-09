עיקרה של פרשת 'העקדה' הוא הצלת יצחק ממזבח 'העקדה', והאיסור המוחלט לדורות על קורבנות אדם!

גם בפרק הקודם (בראשית כ"א) מתוארת הצלת "בן האמה" במדבר. ריבון העולמים פקח את עיני הגר לראות את באר המים - ובהמשך הראה לאברהם את האיל לעולה. זרע אברהם ניצל פעמיים!

את שתי ההצלות אנו קוראים בתורה בחג תרועת השופר, בראשית השנה.

אבל מיהו "בן האמה"?

"בן האמה" מתואר לכאורה כילד קטן, על שכם אמו או כשהיא אוחזת בידו. והפסוק, "ותשלך את הילד תחת אחד השיחִם" (בראשית כ"א, טו), מתאר בוודאי ילד קטן!

אלא שישמעאל - בברית המילה הוא כבר היה בן שלוש עשרה; כשנולד יצחק הוא היה בן ארבע עשרה; וכשיצחק נגמל הוא היה בן שש עשרה, אם לא יותר. התיאור הזה אינו מתאים לישמעאל, והשם 'ישמעאל' כלל אינו נזכר בפרק.

לא מצאתי דעה כזאת במפרשים, אבל לעניות דעתי "בן האמה" הוא בן של ישמעאל!

"ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מְצַחֵק" (כ"א, ט; ראו בראשית ל"ט, יד-יז - "לצחק" = 'לשכב'), כלומר, "בן הגר המצרית" שכב עם אחת האמהות שהיו שם בבית אברהם, והוליד ממנה בן - אולי נְבָיוֹת, אולי קֵדָר (מבני ישמעאל).

ישמעאל עצמו כבר היה בחור בוגר, מוביל שיירות, הולך לדרכו, יוצא ובא. הילד הקטן הזה, שנולד מן האמה, לא היה במוקד עולמו, וגם היא לא רצתה אותו במיוחד.

מי גידלה את הילד הזה?

הגר, אמו של ישמעאל, הפכה להיות 'אמו' של הנכד הקטן, "בן האמה"!

והנה "בן האמה" השתעשע עם יצחק!

אברהם, איש החסד, היה מוכן לחבק גם את "בן האמה", ושרה רתחה, כי ראתה בו איום על יצחק ועל עתידו!

את נישואי הגר לאברהם ואת הולדת ישמעאל היא יזמה, אבל גם "בן האמה" יירש עם יצחק??

והנה א-לוהים אמר ששרה צודקת!

זה הביא לשילוחו של "בן האמה" עם אמו, שהיא בעצם סבתו, עם הבטחה לאברהם שגם הוא יהיה לגוי, גם הוא יגדל ויהיה חשוב, אבל "לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (כ"א, י).

הבן הזה ניצל ממוות בצמא, כי א-לוהים שמע את בכיו (בזכות שם אביו, ישמעאל), והראה להגר את הבאר.

בהמשך מתייצב מלאך ה' להציל את יצחק ממזבח העקידה.

שני הילדים האלה ניצלו בנס, אבל "בן האמה" גדל במדבר, בדרך למצרים - ורק יצחק נשאר בארץ.