שנת תשפ"ו הייתה בישראל שנה של מלחמה, חוסר ודאות, אזעקות, גיוסי מילואים ואתגרים כלכליים, אך לצד המציאות המורכבת נרשמה גם נכונות ציבורית רחבה להמשיך ולתמוך במוסדות, ארגונים ובמטרות שונות.

לצד פעילותם של הארגונים והעמותות הממוסדים, במהלך המלחמה נרשמה גם התרחבות של יוזמות חברתיות ופרטיות שצמחו מהשטח וגייסו את הציבור למגוון מטרות וסיוע.

מנתוני חברת צ'רידי, המתמחה בגיוס משאבים ובליווי אסטרטגי לארגונים ועמותות, עולה כי היקף התרומות באמצעות הפלטפורמה המשיך לצמוח.

על פי הנתונים, בשנת תשפ"ו נתרמו באמצעות קמפיינים של צ'רידי ברחבי העולם, מעל 2 מיליארד שקל, עלייה של 5% לעומת סכומי התרומות שנאספו בשנת תשפ"ה. בסך הכול השתתפו השנה בקמפיינים ברחבי העולם 1,820,729 תורמים, נתון הדומה בהיקפו לכ־1.8 מיליון התורמים שנרשמו בשנה הקודמת.

גם בישראל נרשמה פעילות משמעותית. במהלך שנת תשפ"ו גויסו בקמפיינים בישראל 340 מיליון ש"ח, בהשתתפות של 509,793 תורמים. מספר התורמים בישראל עלה בכמעט 10% לעומת שנת תשפ"ה, שבה השתתפו בקמפיינים כ־467 אלף תורמים.

הקמפיין שגייס את הסכום הגבוה ביותר בשנת תשפ"ו היה של מרכז חסידי ויז'ניץ, שהצליח לגייס 32,036,556 שקל.

במדד מספר התורמים, הקמפיין המוביל היה "מיתר רוז רוצה לחיות", שבו השתתפו 42,822 תורמים. קמפיין שבזכותו קיבל מיתר בן ה־8 את הטיפול הראשון בישראל למחלת הדושן, תרופה שנחשבת ליקרה ביותר שניתנה אי פעם בישראל ומהיקרות בעולם.

גם בגזרת התרומות הבודדות נרשמו סכומים יוצאי דופן. התרומה הגדולה ביותר עמדה על 375 אלף שקל, וניתנה לישיבת שלום רב. בישראל, התרומה הבודדת הגדולה ביותר עמדה על 108 אלף שקל ונתרמה לטובת מרכז הצדקה.

"הנתונים של שנת תשפ"ו הם עדות מרשימה לכוחה של הערבות ההדדית", אומר הרב שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'רידי. "גם בשנה של מלחמה, חוסר ודאות ואתגרים כלכליים, הציבור לא הסתגר בתוך עצמו אלא המשיך לפתוח את הלב ולתת. יותר מחצי מיליון תורמים בישראל ומיליוני תורמים ברחבי העולם בחרו לקחת חלק ולסייע, והמספרים מלמדים שהרצון לתת ולסייע לאחרים חזק גם בתקופות המורכבות ביותר".