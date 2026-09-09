בעל מקצוע שעובד שנים באותו יישוב מכיר את התחושה. פעם הטלפון צלצל מעצמו. היום הוא שקט יותר, למרות שהעבודה לא השתנתה. מה שהשתנה הוא הרגע שבו מתקבלת ההחלטה: מי שצריך חשמלאי בשבע בערב פותח טלפון ומקליד, ומי שמופיע שם מקבל את העבודה.

כמה זה עולה בפועל, לפי ענף

הנתונים הבאים נאספו מחשבונות פרסום פעילים של עסקי שירות בישראל, ונספרו בהם רק פניות מאומתות: שיחה של שלושים שניות ומעלה במספר ייעודי, טופס תקין, או פנייה בוואטסאפ.

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עסק אחד בתחום המצברים רשם שבעים וחמש שיחות נכנסות בארבעה עשר יום מרגע שהקמפיין עלה. מנעולן רכב במרכז העלה את מספר הפניות בארבעים ושבעה אחוזים והוריד את העלות לפנייה בשלושים ושבעה אחוזים, באותו תקציב בדיוק.

למה שני עסקים זהים משלמים מחיר שונה

"הפער כמעט אף פעם לא נובע מהענף", אומר בר אפוטה, שמנהל קמפיינים לעסקי שירות בישראל חמש שנים ומייסד סוכנות אפליין דיגיטל. "אותה מילת חיפוש, באותו אזור, יכולה לעלות פי שלושה אצל שני מפרסמים שונים. ההבדל הוא בדרך כלל רשימת מילות מפתח שליליות ומספר מעקב שיחות, שני דברים שלא עולים כמעט כלום ורוב העסקים הקטנים לא יודעים עליהם."

מה חוסם תקציב, ואיך מזהים את זה

חיפושים בלי כוונת קנייה. אדם שמקליד "איך מחליפים ברז לבד" אינו לקוח, אך המערכת עשויה להציג לו מודעה ולחייב על ההקלקה. רשימת חסימות מסודרת חוסכת בין עשרים לשלושים וחמישה אחוזים מהתקציב.

היעדר מעקב. בלי מספר ייעודי לכל ערוץ אי אפשר לדעת איזו מודעה הביאה איזו שיחה, והתוצאה היא קיצוץ בקמפיין הלא נכון.

שעות לא מותאמות. חשיפה בשעות שבהן איש אינו עונה היא תקציב שנשרף. מנגד, בעסקי חירום שעות הלילה שוות יותר ומצדיקות קמפיין נפרד.

גוגל עצמה מפרסמת הנחיות מפורטות בנושא במרכז העזרה שלה למפרסמים, וכל בעל עסק יכול לבדוק את דוח מונחי החיפוש בחשבונו בעשר דקות.

האם פרסום ממומן מתאים לכל עסק?

לא. הוא אינו מחליף מוניטין ואינו מחליף עבודה טובה. לקוח שהגיע דרך מודעה וקיבל שירות בינוני לא יחזור ולא ימליץ, הוא רק עלה כסף. הוא גם אינו פתרון לעסק שאינו זמין לענות לטלפון.

מה שהוא כן: ערוץ שני, שעובד גם בשבוע שבו איש לא המליץ.

מה כדאי לבדוק לפני שמשקיעים שקל

ספרו ארבעה מספרים מהחודש האחרון: כמה פניות נכנסו, מאיזה ערוץ, לכמה נענו באותו יום, וכמה הפכו ללקוח משלם. רוב בעלי העסקים שעושים זאת לראשונה מגלים שהבעיה אינה בכמות הפניות אלא במה שקורה אחריהן. זה תיקון שדורש סדר, לא תקציב.

בר אפוטה עוסק בניהול קמפיינים לעסקי שירות בישראל מזה חמש שנים, ומנהל אותם היום דרך סוכנות אפליין דיגיטל.