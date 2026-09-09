הורה שנכנס לקנות נעל לגן, בלי לחפש שום דבר מיוחד, נתקל היום כמעט בוודאות במדף עם השלט "ברפוט". לא תמיד ברור מה זה אומר בפועל, ולא תמיד יש זמן לעצור ולשאול את המוכר. ברוב המקרים, דווקא כדאי כן לעצור.

מה זה בעצם נעל ברפוט

התשובה הטכנית קצרה: נעל מדמה הליכה יחפה ה כמה שפחות. סוליה דקה, בעובי של כמה מילימטרים בלבד, שמעבירה לרגל תחושה מהקרקע במקום לבודד ממנה. קדמת נעל רחבה, שנותנת לאצבעות להתפרש בדיוק כמו שהן היו עושות בלי נעל בכלל. ואפס הפרש גובה בין העקב לבהונות -הנעל לא מגביהה שום חלק ברגל מעל חלק אחר, מה שנקרא בעגה המקצועית zero drop.

זה לא אומר יחפניות. הנעל עדיין מגינה מאבן, מזכוכית ומקור, בדיוק כמו כל נעל אחרת. ההבדל הוא שהיא עושה את זה בלי לכפות על כף הרגל צורה שהיא לא הייתה בוחרת בעצמה. ההיגיון שמאחורי הגישה: שרירי כף הרגל מתחזקים כשהם עובדים, בדיוק כמו כל שריר אחר בגוף. נעל נוקשה מדי, גם אם היא נראית "רצינית" ותומכת, בעצם עושה חלק מהעבודה במקום הרגל -ולא תמיד לטובתה.

ארבעה מותגים , ארבע גישות

ברפוט הפכה למילה שיווקית פופולרית, אבל לא כל מותג שמדביק אותה על הקופסה בנה את הנעל סביבה מהיסוד. בישראל אפשר למצוא לפחות ארבעה מותגים שנוגעים בקטגוריה, כל אחד מזווית שונה.

Bobux, מניו זילנד, היא כנראה השם שהכי הרבה הורים ישראלים כבר מכירים. המותג קיים מ-1991 ובנה את כל הקטלוג שלו סביב שלבי ההליכה: Soft Sole לפעוט שרק זוחל, Xplorer לתחילת הליכה, ו-Step Up לילד שכבר רץ בביטחון. הסוליה בכל השלבים דקה במיוחד, והחומרים העיקריים הם עור רך, זמש וקנבס.

Goo 6 הולכת צעד אחד רחוק יותר: אצלה ברפוט הוא לא דגם בתוך קולקציה, אלא כל הפילוסופיה של המותג. הנעליים מיוצרות באיחוד האירופי תחת הסלוגן "Made in EU to EU", עם zero drop בכל דגם וקדמת נעל רחבה שנועדה, כך המותג מנסח את זה, לתת לכל 33 המפרקים בכף הרגל לעבוד בחופשיות. נקודה שמעניינת לא מעט הורים: לצד דגמי העור המלאים יש גם קו סניקרס טבעוני מחומרים סינתטיים איכותיים, חלקם ממוחזרים.

Garvalin ו-Biomecanics מגיעות שתיהן מוולנסיה שבספרד, מאותה קבוצת ייצור. Biomecanics ידועה בעיקר בזכות תו האיגוד האורתופדי הספרדי (APEI), וזה קו שמיועד בעיקר לילדים שדורשים תמיכה נוספת -לא תמיד ההגדרה הקלאסית של ברפוט. Garvalin היא אותו DNA ספרדי בגרסה יומיומית ונגישה יותר. בקטגוריית הברפוט של החנות עצמה מופיעים גם כמה דגמים קלילים וגמישים יותר של שתי המותגים, בעיקר סנדלים -אופציה למי שרוצה להישאר בתוך אותה משפחה ספרדית בלי לוותר על גמישות.

Igor, גם היא מספרד, מוכרת בעיקר בזכות משהו אחר לגמרי: מגפי גשם וסנדלי ים איכותיים, עמידים במים. זו לא בהכרח הבחירה הראשונה למי שמחפש נעל ברפוט קלאסית מהיסוד. יחד עם זאת, נמצאים בקטלוג גם כמה דגמים קלילים יותר לימי היום־יום -אופציה נוספת למי שכבר מכיר את המותג מהמגפיים ומחפש גיוון בארון הנעליים.

"ברפוט" צילום: Igor Spain

למי זה מתאים, ולמי פחות

אין כאן תשובה אחת נכונה לכל ילד. לרגל שמתפתחת כרגיל, ברפוט היא בחירה נפוצה וגדלה, ורוב המותגים שהוזכרו כאן נבנו בדיוק בשביל זה. כשיש פרונציה בולטת או כף רגל שטוחה, נעל עם מבנה ותמיכה נוספים, כמו הקו המובנה של Biomechanics, עשויה להתאים יותר. בכל מקרה שבו יש שאלה לגבי מבנה כף הרגל של הילד, שווה לברר אותה מול איש מקצוע לפני שבוחרים בין הגישות, ולא להסתמך על המלצה בקבוצת הורים.

איפה קונים

ארבעת המותגים שהוזכרו כאן -Bobux, Goo 6, Biomecanics/Garvalin ו-Igor -מיובאים לישראל באופן רשמי על ידי חנות אחת, שמוכרת אונליין עם משלוח לכל הארץ. מי שרוצה להשוות בין הדגמים לפני קנייה יכול לעיין במדריך המלא לנעלי ברפוט באתר, שמרכז את ההבדלים בין הגישות בהרחבה.

המותגים המוזכרים בכתבה מיובאים לישראל על ידי Sand Israel, חנות נעלי ילדים המתמחה במותגי ייבוא לגיל הרך. להרחבה אפשר לקרוא את המדריך המלא לנעלי ברפוט באתר..