ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את תחקיר "הארץ" שלפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר.

נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, שלומי אלדר וגורמים נוספים בעקבות הפרסום.

בהודעה שכותרתה "שקרים תוצרת 'הארץ'", נמסר מטעם נתניהו, "ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל 'הארץ', שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה".

עוד נטען, "בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות".

לדברי נתניהו, לשכת ראש הממשלה, המל"ל והמזכירות הצבאית בדקו את יומן שיחותיו בתקופה המדוברת ולא מצאו תיעוד לשיחה כזו.

"ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. כל השיחות הללו מתועדות", נמסר. "הארץ" מסר בתגובה: "אנו עומדים מאחורי הפרסום".

בהודעה התייחס נתניהו גם לדבריו של אלדר בראיון לערוץ 12, "אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון לערוץ 12 שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה טען שניתנה אזהרה לראש הממשלה התבצעה באופן זה".

לדבריו, "אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה".

נתניהו הוסיף, "אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן". הוא תקף גם טענה נוספת שיוחסה לאלדר, "אלדר שיקר גם כשאמר שמצרים הזהירה את ראש הממשלה על תקיפה אפשרית, טענה שהופרכה כבר בתחילת המלחמה".

בהמשך טען נתניהו כי לפרסום מניעים פוליטיים, "כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור, כחלק מקמפיין הבחירות של השמאל, ויהיו עוד עלילות שקריות כאלה". הוא הוסיף, "העלילה הזו נועדה להסיח את הדעת ממה שהציבור כבר מבין".

ראש הממשלה הפנה את האחריות לרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ולראש השב"כ לשעבר רונן בר, "רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה".

לדבריו, "אם במקום לחשוש ממיסקלקולציה הם היו מנחים את צה"ל, השב"כ וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא".