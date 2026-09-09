קובי פרץ - הכל לטובה (Prod. by Eli Keshet & Moshe Shohat)

הזמר קובי פרץ משחרר לקראת ראש השנה ובשיאו של חודש אלול סינגל אמוני כפול, "הכל לטובה" ו"עשה למען". שני השירים מבקשים לחבר בין אמונה, שמחה ותפילה לקראת הימים הנוראים.

שני חלקי היצירה שונים באופיים אך חולקים מסר משותף של אמונה והתחזקות. "הכל לטובה" הוא שיר קצבי ושמח, שבמרכזו האמונה כי גם בתוך הקושי יש תקווה.

במילות השיר נאמר, "הרגל את עצמך לזמר את הניגון, זה ייתן לך שמחה וחיים חדשים". בפזמון חוזר פרץ על המילים, "אני מאמין באמונה שלימה שהכל לטובה".

השיר ממשיך במסר של תקווה גם בזמנים מורכבים, "הרגל את עצמך שהכול זה לטובה, כל עוד הנר דולק תדע שיש תקווה". לצדו משחרר פרץ את "עשה למען", קטע בעל אופי תפילתי המבקש להביא אווירה של התעוררות רוחנית וגעגוע לישועה.

"עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען שמך, אליך אקרא יה", שר פרץ. בהמשך הוא מוסיף, "עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך, עשה למען שמך, אליך אקרא יה".

השיר משלב את התפילה עם מילים על ההתמודדות והאמונה, "כל עוד הנר דולק אפשר הכול, רק להאמין שעוד הכול פתוח".

לקראת סופו הוא מתחבר במפורש לימים הנוראים במילים, "אל נא תאחר לתת לנו לשמוח, בתפילת עשה של יום כיפור".