הכלכלה האיראנית מתמודדת עם לחץ גובר בעקבות הפגיעה ביצוא הנפט, היחלשות המטבע המקומי והצטמצמות מקורות המטבע הזר של טהרן.

לפי דיווח שפורסם היום (רביעי) ב"אינדיפנדנט ערביה", המצור הימי האמריקני על יצוא הנפט האיראני הביא לצמצום משמעותי ביכולת של טהרן להעביר נפט מהמפרץ הפרסי לשווקים בעולם.

על פי נתוני חברת Kpler, העוקבת אחר תנועת כלי שיט, מאז חידוש המצור באמצע חודש יולי לא הצליחו משלוחים חדשים ומשמעותיים של נפט גולמי איראני לעבור אותו. איראן ממשיכה להעמיס כמויות מוגבלות של נפט על מכליות, אך לפי הדיווח הן נותרות במפרץ ואינן מצליחות להגיע ללקוחות.

הנתונים מצביעים גם על ירידה חדה במלאי הנפט שכבר נמצא במכליות מחוץ לאזור המצור. המלאי הצטמצם מכ-90 מיליון חביות באמצע יולי לכ-29 מיליון חביות. מדובר במאגר שמאפשר לאיראן להמשיך בינתיים לקבל הכנסות מנפט שהועבר אל מחוץ למפרץ עוד קודם להידוק ההגבלות. לפי ההערכות המובאות בדיווח, בקצב הנוכחי המלאי עלול להתרוקן עד אמצע אוקטובר.

הפגיעה ניכרת גם בהיקף העמסת הנפט. לפי Kpler, במהלך אוגוסט העמיסה איראן כ-255 אלף חביות ביום על מכליות בתוך המפרץ - ירידה של כ-85% לעומת הממוצע בין פברואר לאפריל. לפני המלחמה התקרב יצוא הנפט האיראני לשני מיליון חביות ביום.

למצב השלכות ישירות על הכלכלה האיראנית. הנפט מהווה בדרך כלל כשליש מהכנסות תקציב המדינה ומקור מרכזי למטבע זר. במקביל לפגיעה בהכנסות, הריאל האיראני ממשיך להיחלש מול הדולר והמחסור במטבע חוץ מייקר את היבוא. כלכלן מחברת Capital Economics שצוטט בדיווח העריך כי הריאל איבד כ-15% מערכו מול הדולר מאז השיק נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את מסע הלחץ הכלכלי החדש על איראן.

גם ענף הפטרוכימיה נפגע. לפי הערכות Kpler, יצוא המוצרים הפטרוכימיים של איראן ירד ב-63% מתחילת 2026. המשך הירידה ביצוא עלול להביא להתמלאות מתקני האחסון ולחייב מפעלים לצמצם את הייצור.

במקביל, חלק מבתי הזיקוק בסין, הלקוחה הגדולה של הנפט האיראני, החלו לפי הדיווח לחפש חלופות בסעודיה, בעיראק ובאיחוד האמירויות. ככל שהמלאי האיראני הזמין מחוץ לאזור המצור ימשיך להצטמצם, צפויה טהרן להתמודד עם לחץ נוסף על אחד ממקורות המטבע הזר המרכזיים שלה.