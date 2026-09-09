רחמנא - ישיבת כרם ביבנה גבעת זאב

בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות ולקראת ראש השנה, תלמידי ישיבת ההסדר החדשה "כרם ביבנה גבעת זאב" מוציאים שיר חדש בשם "רחמנא". את השיר מבצעים תלמידי הישיבה, שהוקמה השנה.

מילות השיר לקוחות מתוך פיוטי הסליחות הנאמרים בימים הנוראים בקהילות הספרדים ובחלק מקהילות האשכנזים. המילים מבטאות פנייה לבורא עולם שיקבל וישמע את התפילה ברחמים וברצון, ויחדש עלינו שנה טובה.

את השיר הלחין הרב יעקב עמיחי סופר, ר"מ בישיבה. "השיר מבטא את הרוח והאווירה המלוות את בית המדרש הצעיר, שמאחוריו חזון לגדול בתורה מתוך שמחה ודיבוק חברים".

הרב סופר התייחס גם לחיבור שבין התפילה והשירה לבין עולם התורה והישיבה. "החיבור של תפילה ושירה לעולם התורה והישיבה הוא מתבקש והכרחי, ואין ספק ששילוב זה תורם רבות להתרוממות הרוח של התלמידים, וליישום בפועל של שירת התורה".