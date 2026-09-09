חנוכת צומת צור ללא קרדיט

איש ההתיישבות והאב השכול, יואל צור, חנך הבוקר יחד עם בתו ונכדיו את "צומת צור" שבמרכז ציר ולרשטיין, סמוך לפאתי רמאללה. מדובר בנקודה המדויקת שבה נרצחו אשתו איטה ובנו אפרים הי"ד בפיגוע ירי קטלני לפני כ-30 שנה.

חניכת הצומת מגיעה על רקע מאבק תושבים מתרחב לפתיחתו מחדש של ציר ולרשטיין - כביש אסטרטגי שנועד לחבר ישירות בין גוש בית אל ועפרה לבין גוש דולב-טלמונים ומערב בנימין.

הציר נסגר לתנועת יהודים בידי מערכת הביטחון לפני כ-26 שנה, ומאז נכפה על התושבים מסלול עיקוף מפותל שהאריך את הדרך מ-12 דקות לנסיעה של קרוב לשעה.

בשבועות האחרונים מובילים פעילי התיישבות נסיעות יומיומיות לאורך הציר במטרה לקבוע עובדות בשטח, לייצר נוכחות וללחוץ על גורמי הביטחון והממשלה לאשר את פתיחתו המלאה לתנועה.

מדידות שביצעו תושבים בימים האחרונים מעלות כי נסיעה ישירה מדולב לבית אל דרך הציר אורכת כעת כ-13 דקות בלבד - חיסכון של כ-60% בזמן הנסיעה והקלה משמעותית על עומסי התנועה בציר 60 ובמחסומים.

צור, אמר במעמד חניכת "צומת צור": "אנחנו פותחים היום את 'צומת צור' לזכרם של איטה ואפרים, שנרצחו פה ממש בצומת הזו. המקום הזה חייב לחזור לשליטה ישראלית מלאה משתי סיבות: ראשית, מההיבט הביטחוני - לא ייתכן שצומת מרכזי שכזה יישאר מופקר ללא אחיזה של כוחותינו.

שנית, מדובר בעורק חיים אזרחי. אנחנו קוראים לממשלה ולמערכת הביטחון להשמיש את ציר ולרשטיין, לחבר מחדש את מזרח ומערב בנימין ולאפשר לרבבות תושבים תנועה חופשית, בטוחה ומהירה. מעבר לקיצור הדרך הדרמטי, פתיחת הציר תשחרר את העומס במחסומים. זה הזמן של הצבא והממשלה לקבל החלטה: תופסים את השטח ופותחים את הכביש".