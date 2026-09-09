שלושה מרבני חומת שמואל (הר חומה) בירושלים פרסמו פסק הלכה בעקבות סערת פתיחת הבריכה השכונתית בשבת, ובו הם קוראים לתושבים המבקשים להשתמש בבריכה לרכוש מנוי מיוחד לימות החול בלבד.

על המכתב, שכותרתו "פסק הלכה לשאלת רבים בני שכונתנו הקדושה", חתומים הרב שמעון בוסידן, רב קהילת כוכבי אור ומרבני הר המור, הרב שלמה גולדרייך, רב קהילת נתיבות ישראל והרב אברהם שבת, רב קהילת נעם שיח.

בפתח המכתב כתבו הרבנים: "במשך זמן רב נעשתה השתדלות רבה להשפיע על אנשי העירייה ומפעילי הבריכה השכונתית להפעילה בימות החול בלבד, ולהשאירה סגורה בשבתות כראוי לשומרי ומכבדי שבת קודש".

הרבנים שיבחו את מי שפעלו בנושא ואת התושבים שנמנעו משימוש בבריכה: "ברכות מן השמים למשתדלים בעניין ולציבור היקר שוויתר על השימוש בבריכה לכבודה של שבת!"

בהמשך התייחסו הרבנים לכך שהמאמצים לא הביאו לסגירת הבריכה בשבת ומחו נגד החלטת בית המשפט: "לצערנו, מסיבות שאינן תלויות בנו, ההשתדלות לא נשאה פרי. אנו מוחים נגד הכפייה מצד בית המשפט לפתוח את הבריכה בשבת - התערבות הנוגדת את דרך היהדות ואת רצונם של רוב תושבי השכונה".

הרבנים הודיעו כי בעקבות המצב הושג מסלול מנוי נפרד שאינו כולל את השבת: "בע"ה עלה בידינו להשיג מנוי מיוחד לימות החול בלבד במחיר מוזל, ובדרך זו לא נהיה שותפים בפעילות המתקיימת ביום השבת".

בעקבות זאת קראו לתושבים באופן מפורש: "אנו מבקשים מכל מי שרוכש מנוי לבריכה, לרכוש אך ורק את המנוי המיוחד לימות החול!"

הרבנים הביעו תקווה כי המהלך יביא בעתיד לשינוי באופן הפעלת הבריכה: "בע"ה, הקפדה זו תפתח את לב העירייה והמפעילים לשנות את דעתם ולשמור על קדושת השבת כראוי".