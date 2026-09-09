כוחות צה"ל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהצבת מחסום בשטח C סמוך לביתוניא ובתקיפת חייל המילואים שלמה רוזנטל. השלושה נמצאים בחקירת כוחות הביטחון.

במערכת הביטחון הגדירו את המקרה "חריגה חמורה של המנגנונים", וציינו כי השוטרים פעלו תוך חריגה מסמכותם בשטח C, סיכנו את רוזנטל והפעילו נגדו כוח שהוגדר "אגרסיבי וחמור".

בצה"ל הבהירו כי התיאום הביטחוני מתקיים בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך הוסיפו, "צה"ל לא יקבל אף חריגה מהנהלים".

המעצרים מגיעים שבועות לאחר האירוע, שבעניינו ערך צה"ל תחקיר שקבע כי שוטרי הרשות הפלסטינית הציבו מחסום בשטח C באזור בנימין, שבו לא היו מוסמכים לפעול.

לפי ממצאי התחקיר, הם עצרו שלא כדין את רוזנטל, שהיה במילואים ונסע במקום בלבוש אזרחי כשהוא נושא נשק, ורק לאחר מכן העבירו אותו לידי צה"ל.

הממצאים סתרו את הגרסה הראשונית שנמסרה לאחר האירוע, שלפיה השוטרים הפלסטינים הגיעו לסייע לרוזנטל בעקבות תקיפה וסכנה מיידית שנשקפה לו. התחקיר קבע כי השוטרים עצרו אותו מיוזמתם ולא הגיעו למקום כדי להגן עליו בעקבות תקיפה.

האירוע התרחש כאשר רוזנטל נסע מביתו לכיוון כביש 443 דרך ציר המעוזים. בראיון לערוץ 7 לאחר המקרה סיפר כי כשהגיע לצומת ביתוניא הבחין בניידת ובמחסום וסבר בתחילה שמדובר בכוח ישראלי, אך כשהתקרב לרכבו הודיעו לו הנוכחים כי הם אנשי המשטרה הפלסטינית.

רוזנטל סיפר כי השוטרים חסמו את דרכו והקיפו אותו, ובהמשך תקפו אותו. לדבריו, "לאחר שאחד מהם תפס את ידו, התנפלו עליו השוטרים, ריססו אותו בגז פלפל, בעטו בו ולקחו את נשקו, את הטלפון ואת מפתחות רכבו".

לדבריו, משקפיו נשברו במהלך האירוע והוא נאזק והוכנס לניידת של המשטרה הפלסטינית. רוזנטל טען כי הוסע במשך כחצי שעה לכיוון רמאללה, עד לאזור תחנת משטרה פלסטינית, ובהמשך שוחח עם נציג ממפקדת התיאום והקישור הישראלית ולבסוף הועבר לידי כוחות צה"ל.

רוזנטל דחה כבר לאחר האירוע את הטענה שלפיה נכנס לשטח פלסטיני והשוטרים הגיעו כדי לחלצו, "זה שקר וכזב". לדבריו, הוא נסע בציר המעוזים הנמצא בשטח C ושבו נסע גם בעבר.

"שוטרים פלסטינים בעטו בי וחטפו לי את הנשק": המילואימניק שהותקף משחזר

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ בירך על מעצר שלושת השוטרים הפלסטינים: "אני מברך את צה"ל וכוחות הביטחון על מעצר השוטרים הפלסטינים שחטפו ותקפו את תושב בנימין. זהו צעד חשוב ומתבקש שמעביר מסר ברור: מדינת ישראל היא הריבון בשטח C, ולא נאפשר למנגנוני הרשות הפלסטינית להקים בו מחסומים, לחטוף אזרחים ישראלים ולהפעיל נגדם אלימות".

גנץ התייחס גם לפעילות מנגנוני הרשות בשטחי B, "האחריות הביטחונית של מדינת ישראל אינה מסתיימת בגבולות שטח C. גם בשטחי B האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל היא של מדינת ישראל, ואסור לאפשר למנגנוני הרשות להפוך את התיאום הביטחוני לכלי שמעניק להם חופש פעולה נגד ישראלים".

"כפי שאמרנו מיד לאחר האירוע, מדינה ריבונית לא יכולה להבליג כאשר כוח חמוש של הרשות הפלסטינית חוצה את גבולות סמכותו ופוגע באזרח ישראלי", הוסיף. גנץ הודה לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, למח"ט בנימין אל"ם ענאן פארס ולאנשי מערכת הביטחון "על הטיפול הנחוש".

לדבריו, "המעצר הזה צריך להיות מסר ברור להמשך: בכל מקום שבו נשקפת סכנה לאזרח ישראלי, מדינת ישראל היא האחראית לביטחונו והיא זו שצריכה לפעול".