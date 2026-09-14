דביר עמר בשיחה עם הרב נעם סמט

מה תפקידה של ישיבה בשנת 2026? האם היא אמורה להעניק לתלמידיה כמה שנים אינטנסיביות של לימוד תורה - או לבנות אצלם דרך חיים שתלווה אותם גם בגיל 30, 40 ו-50?

עבור הרב נעם סמט, ראש ישיבת שיח יצחק, התשובה ברורה. בעיניו, אחת מנקודות התורפה של עולם הישיבות היא הנטייה לראות בשנות הישיבה את שיאו של המפגש עם התורה, במקום לראות בהן את נקודת הפתיחה למסע ארוך.

"הישיבה לא צריכה להיות נקודת הסיום של האדם עם התורה, אלא שער לעולם שלם של תורה", הוא אומר. "כשמגיע אליי בחור בן 21 או 22, אני לא חושב בעיקר על השנתיים הקרובות שלו. אני חושב על כמעט מאה שנים של תורה שעומדות לפניו".

לדבריו, ישיבות רבות מצליחות להצית התלהבות גדולה אצל צעירים, אך אינן תמיד מעניקות להם את הכלים להמשך הדרך. "צריך לבנות קומה שתמשיך להתפתח גם בגיל 25, 30, 35 ו-40. התורה צריכה להיות חלק מהחיים עצמם".

המפתח, לדבריו, הוא יצירת אמון עמוק בין האדם לבין התורה. "כשאדם עומד מול התורה בכנות, שואל שאלות בוגרות ולא מסתפק בסיסמאות, נוצרת ברית אמיתית. התורה צריכה לענות על שאלות הקיום של האדם, לא רק להישאר בתוך בית המדרש".

הרב סמט מבקש לשבור תפיסה ותיקה שלפיה הישיבה היא מעין "תיבת נח" המנותקת מן העולם. הוא מספר על תלמיד שאמר לו לאחר שעזב את הישיבה: "גידלו אותי שהישיבה היא תיבת נח, ואז גיליתי שאין מבול בחוץ". מבחינתו, המשפט הזה מבטא את אחת הבעיות המרכזיות של עולם הישיבות.

"יש לעוצמה של הסגירות ערך גדול, אבל חייבים להוסיף לה בשלות. הישיבה צריכה להבין שהיא באה להשתלב בתוך החיים ולא לברוח מהם".

כאשר נשאל כיצד יכול אדם שכבר נמצא באקדמיה, בעבודה או בחיי המשפחה להמשיך ולבנות את עולמו הרוחני, הוא מדגיש שלא די בקביעת עיתים לתורה. "השאלה היא האם יש לך חבורה. האם יש קהילה שאתה הולך איתה. אנחנו לא מחפשים לייצר טילים בודדים, אלא אנשים שבונים עבודת ה' יחד".

לדבריו, החוויה המכוננת ביותר היא הרגע שבו אדם חש ש"הקב"ה מדבר אליו דרך התורה". "מי שחווה את זה אפילו פעם אחת - החיים שלו משתנים".

לאורך הריאיון שב הרב סמט פעם אחר פעם למושג אחד: אמון. אמון בתורה, אמון באדם, אמון בקב"ה ואמון בעולם.

"יש לנו אמון עמוק בתורה, אמון עמוק בבני אדם ואמון עמוק בקב"ה. הישיבה מנסה להיות מקום שבו הקדוש ברוך הוא ואנחנו משוחחים דרך התורה".

גם מול השיח הרווח על סכנות הפרוגרס או התרבות המערבית הוא מציע גישה שונה. "לא צריך לפחד. אין מבול בחוץ. יש אתגרים גדולים, אבל יש לנו מה לומר לעולם. כדי שנוכל לומר אותו, צריך גם להכיר את העולם".

אחד המאפיינים הייחודיים של שיח יצחק הוא השילוב בין לימוד עיוני, לימוד הלכה, מחשבה וחסידות כחלק בלתי נפרד מסדרי הישיבה. "יש מקומות שמתייחסים ללימודי מחשבה כאל צ'ופר. אצלנו גם מחשבה, אמונה וחסידות דורשות עמל, סדר ובנייה. מי שרוצה לגדול בתורה צריך להכיר גם את העולמות הללו".

לדבריו, גם לימוד ההלכה אינו נועד רק להעניק ידע מעשי. "אני רוצה שתלמיד שייצא מהישיבה לא רק יציית להלכה, אלא יאמין בה. שיבין את הדרך שבה פוסקי ההלכה חושבים ופועלים".

במהלך הריאיון מתייחס הרב סמט גם למשבר המחנכים בישיבות התיכוניות. לדבריו, הציבור הציוני-דתי אינו מצמיח די מחנכים איכותיים, אך לצד זאת הוא מבקש להציג תמונה מורכבת ואופטימית.

"יש היום לימוד תורה בהיקפים שלא היו מעולם. אנחנו מצפים מכל תלמיד ללמוד תורה ברמה גבוהה - דבר שלא היה קיים כמעט באף דור. זו ברכה גדולה, אבל היא גם מחייבת לחשוב מחדש כיצד מלמדים".

הרב סמט, בנו של הרב ישראל סמט, מתאר את מסלול חייו - מילדותו בקריית ארבע, דרך הרב חיים דרוקמן וישיבת הר המור ועד המפגש המכונן עם הרב שג"ר, שאותו הוא מגדיר כנקודת מפנה.

"מצאתי שם שפה של כנות, של אמון ושל יושרה. פתאום הרגשתי שנפתחים שערים חדשים בתורה".

עם זאת הוא מדגיש כי ישיבת שיח יצחק אינה מבקשת להפוך את הרב שג"ר לדמות שמצטטים בכל סוגיה. "אנחנו לא שואלים כל הזמן מה הרב שג"ר היה אומר. מה שנשאר ממנו הוא רוח של אמון - אמון בתורה, באדם, בקב"ה ובאפשרות לפתוח שערים חדשים".

לצד העיסוק בעולם התורה, הרב סמט מתייחס גם להשפעת מלחמת חרבות ברזל על הישיבה ועל עולם הישיבות כולו.

"הישיבה כמעט התרוקנה בתחילת המלחמה. תלמידים יצאו למילואים, ראש הישיבה שירת חודשים ארוכים, ורבים מהבוגרים עדיין נושאים את פצעי הגוף והנפש. אנחנו פוגשים היום דור אחר".

לדבריו, המלחמה עתידה לחולל גם מהפכה רוחנית. "אם הדורות הקודמים של הציונות הדתית צמחו מתוך מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, ברור שגם עולם התורה הבא יצמח מתוך המלחמה הזו".

לקראת סיום הוא מציג את התקווה הגדולה שלו לעתיד הציונות הדתית. "הצירים הישנים כבר לא מעניינים. מתגלה סוד עמוק יותר - שאפשר לחבר בין מה שנראה כהפכים. בין הכללי לפרטי, בין למדנות לרוח, בין שמרנות לפתיחות. התורה מתגלה בעולם בצורה חיה יותר, עמוקה יותר ומשמעותית יותר. זה האתגר הגדול של הדור שלנו".