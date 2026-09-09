הרב רצון ערוסי, לשעבר רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, התייחס לשאלה האם מי שאינו יהודי יכול להיות שותף בממשלת ישראל ובקבינט.

הדברים נכתבו במענה לשאלה שעסקה באיש ההסברה הערבי-נוצרי יוסף חדאד, שתואר בשאלה כמי שמזוהה עם מדינת ישראל ושירת בצה"ל בחטיבת גולני.

בפתח תשובתו הבהיר הרב ערוסי כי דבריו מתייחסים למציאות הנוכחית, ואמר, "תשובתנו זו נועדה לימינו, שטרם זכינו לחידוש הסנהדרין, אלא אנו מתנהלים במשטר דמוקרטי, ויש לכבד הסכמה דמוקרטית לכלול בכנסת חברי כנסת שאינם יהודים". לצד זאת הוסיף, "ובכל זאת יש להבחין בין חברות בכנסת לבין חברות בממשלה".

בהמשך הציג הרב ערוסי את תפיסתו באשר לתפקידה של הממשלה, "ממשלת ישראל אמורה להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית ולהגן על היהודים ברחבי תבל". הוא הוסיף, "מסופקני שאם לא יהודי, שיהיה חבר בממשלת ישראל יזדהה ויפעל למען מדינת ישראל כמדינה יהודית ולמען העם היהודי, וכל שכן כשלא יהודי מצהיר, שהוא לא אומר בהמנון 'נפש יהודי הומיה', כלום הוא יכול להתעלם?".

הרב ערוסי המשיך והסביר מה, לשיטתו, צריך לעמוד במרכז ההכרעות בממשלה, "אבל בהכרעות הממשלתיות, הדבר המרכזי שצריך לעמוד בפני חברי הממשלה, הוא שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ויש להבטיח את קיומה. יש להסתייע באמצעות קיומה להגן על העם היהודי בכל מקום שהוא בעולם".

בהמשך התייחס לבסיס שעליו נשענת מדינת ישראל, "הבסיס לקיומה של מדינת ישראל, שנפשו של כל יהודי במשך 3000 שנה שהיה נפוץ בתפוצות הגולה, במזרח, במערב, בכל פינה בתבל, נפשו של כל יהודי המתה וחלמה אימתי תזכה לשוב לא"י וכל שכן לשוב לארץ ולכונן את מדינתו של העם היהודי".

הוא קשר בין תפיסה זו לבין השאלה מי ראוי להשתתף בקבלת ההחלטות בממשלה. הרב ערוסי אמר, "מי שסבור, שמדינת ישראל היא מדינה של הישראלים, פירושו של דבר, שהיא לדידו, מדינה לאזרחיה, ולאו דווקא לעם היהודי, אלא כל רוב שיהיה בה, הוא רוב לגיטימי מבחינה דמוקרטית". הוא המשיך, "אבל מבחינה חוקתית, הוא לא יכול לפעול בשם עמ"י, בשם העם היהודי".

על בסיס הדברים קבע הרב ערוסי, "ולכן, עם כל הכבוד, כל חבר כנסת אשר משתתף בממשלה וכל שכן בקבינט, שאינו מכיר בדבר החוקתי הזה, שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, איננו ראוי להיות חבר ממשלה, וכל שכן חבר קבינט". בכך הציב את ההכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי כתנאי המרכזי בעמדתו.

בהמשך הבהיר כי מבחינתו עצם היותו של אדם לא יהודי אינה מונעת ממנו לכהן בתפקיד, "אין כל סתירה אם אכן באמת יאמר 'נפש יהודי הומיה', גם אם הוא לא יהודי, וגם אם הוא חבר ממשלה, כל עוד הוא מכריז ומודה, שהעם היהודי, לא שום עם אחר, במשך אלפי שנים, נפשו המתה לציון. אזי הוא ראוי לשמש כחבר בממשלה או בקבינט".

מנגד אמר הרב ערוסי, "אבל אם איננו מכיר בעובדה, שרק נפשו של העם היהודי המתה לציון במשך אלפי שנים, הוא איננו ראוי לשמש כחבר בממשלה, וכל שכן לא בקבינט, שאמורים לנהל את העם היהודי ולדאוג לשלום העם היהודי בכל מקום שהוא בתבל".

את דבריו חתם באמירה, "זה הסוד וזה היסוד למבחן, אם אנשים חכמים חשובים ככל שיהיו, ראויים לשמש בניהולה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי".