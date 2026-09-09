ליבי ער - ברוך צורי נוקד וסיני תור

הזמרים ברוך צורי נוקד וסיני תור משיקים שיתוף פעולה מוזיקלי חדש עם השיר "ליבי ער", המבוסס על מילות שיר השירים: "אני ישנה וליבי ער, קול דודי דופק, פתחי לי". הלחן הוא של רבי ברוך בער זצ"ל.

לדברי נוקד, השיר ליווה אותו במשך שנים רבות עד שהבשיל לכדי ביצוע. "הלוואי שיגע ויפתח את הלבבות", כתב עם צאתו.

את השיר הקדיש נוקד לרעייתו, אך גם "לכל הישנים, עם הלבבות הערים לדופקים, והמתגעגעים, שכל כך מחכים למפגש המיוחל של הדוד והרעיה בפרט ובכלל". את דבריו חתם בתפילה: "יראו עיננו וישמח ליבנו".

על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום צליל תור, שניגן גם בגיטרה חשמלית ובקלידים והיה אחראי על התכנותים. בנגינה השתתפו גם שמעיה זרביב בגיטרה קלאסית ואדמה תור בצ'לו.

את קולות הליווי ביצעו ברוך צורי נוקד, סיני תור וצליל תור. על המיקס הופקד דניאל משה, ועל המאסטרינג - סתיו פרדו.