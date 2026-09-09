עם הגעתה הקרובה של האח"י "דרקון" לישראל, בצה"ל נערכים לקליטתה של אחת ממערכות הלחימה המתקדמות והמסווגות ביותר שבידי חיל הים. הצוללת החדשה, שתצטרף לצי הצוללות הישראלי, צפויה להרחיב באופן משמעותי את היכולת המבצעית של ישראל בזירות הרחוקות - מהים האדום ועד איראן.

תא"ל (מיל') ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים ומי שהיה שותף להליך רכישת הצוללת בתקופת שירותו כעוזר הרמטכ"ל, אומר בריאיון לערוץ 7 כי מדובר ב"מכפיל כוח" של ממש.

"זהו אחד הכלים המורכבים ביותר בצה"ל, שמופעל בידי כוח האדם המוכשר ביותר", אומר וינר. "הצוללות מבצעות מגוון רחב של משימות שרובן נותרות הרחק מעיני הציבור - מאיסוף מודיעין ועד סיוע בהפעלת אש במעגלים רחוקים. בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה, הן פועלות במשך שבועות ואף חודשים סמוך מאוד לחופי אויב".

לדבריו, חשיבותה של צוללת נוספת אינה נובעת רק מהגדלת סדר הכוחות, אלא בעיקר מהצורך המבצעי. "צוללת היא מערכת שחייבת לעבור טיפולים ובדיקות קפדניים. אי אפשר להרשות אפילו טעות קטנה כשפועלים בעומק הים. לכן, גם כשיש חמש צוללות, לא כולן זמינות למשימה. צוללת שישית מגדילה משמעותית את הזמינות המבצעית של הצי כולו".

וינר מדגיש כי אף שהאח"י "דרקון" משתייכת לאותה סדרת צוללות, מדובר בפלטפורמה שונה לחלוטין. "היא אמנם ממשיכה את הסדרה, אבל הטכנולוגיות והיכולות שלה אחרות לגמרי. זו צוללת שנבנתה לאורך שנים, כשבמהלך הבנייה שולבו בה מערכות ושדרוגים ייחודיים שפיתחה ישראל בהתאם לצרכים המבצעיים של חיל הים".

לדבריו, תהליך בניית צוללת מסוג זה נמשך יותר מעשור. "מעט מאוד מספנות בעולם מסוגלות לבנות כלי כזה, בטח כשהדרישות של חיל הים הישראלי כה מורכבות. לכן צריך לחשוב קדימה שנים רבות לפני שהכלי מגיע לשירות".

וינר התייחס גם לפרשת הצוללות, וטען כי ההחלטה על רכישת הצוללת השישית הייתה החלטה אסטרטגית הכרחית. "לא היה כאן שום מחטף ושום אינטרס כלכלי. מי שטען אחרת פשוט לא הבין את המשמעות האסטרטגית. אורך החיים של צוללת הוא כ-20 שנה, ובניית מחליפה אורכת בין עשר לחמש עשרה שנים. אם לא מקבלים החלטה בזמן - נשארים בלי יכולת".

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו התעקש לקדם את הרכש למרות שהמהלך לא נכלל בתוכנית הרב-שנתית המקורית של צה"ל. "הוא הסתכל שנים קדימה והבין את המשמעות האסטרטגית של צוללת שישית עבור ביטחון ישראל".

וינר משווה את התאמת הצוללת לצורכי ישראל למהפך שעבר מטוס ה-F-35, שהפך לגרסה הישראלית הייחודית F-35I. "גם כאן מדובר בפלטפורמה שקיבלה 'חתימה ישראלית'. זו כבר לא אותה צוללת שנמכרת למדינות אחרות, אלא מערכת שעוצבה בהתאם לאיומים ולצרכים הייחודיים של מדינת ישראל".

על היכולות המבצעיות עצמן הוא מסרב להרחיב, אך מזכיר כי לאורך השנים פורסמו פרטים חלקיים בלבד על פעילות הצוללות, ובהם משימות מודיעין, החדרת כוחות מיוחדים ופעילות חשאית בלב שטח האויב.

"יש דברים שטוב שיישארו בערפל", מסכם וינר. "העובדה שהאויב אינו יודע בדיוק למה הצוללות הישראליות מסוגלות - היא חלק בלתי נפרד מעוצמת ההרתעה של מדינת ישראל".