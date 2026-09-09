איתמר גלינסקי, שנפצע אנוש במהלך הלחימה בלבנון לפני כמעט שנתיים, חזר לשירות מילואים. גלינסקי שב לשרת ביחידה שבה שירת בעת פציעתו.

"עם ישראל היקר, שמי איתמר גלינסקי. נפצעתי לפני כמעט שנתיים אנושות בלחימה בלבנון, וברוך השם, אחרי שנתיים זכיתי לחזור לשרת במילואים", סיפר.

גלינסקי הסביר כי מטרת הסרטון שפרסם אינה לזכות בפרסום או בכבוד, אלא להודות לקב"ה. "לפני שנתיים לא ידעתי אם אני אצא בחיים בכלל. היום, ברוך השם, חזרתי לשירות מילואים ביחידה ממנה נפצעתי בלבנון לפני שנתיים", אמר.

גלינסקי בסרטון מיוחד צילום: ללא

בהמשך התייחס גלינסקי גם לטענות על שחיקת מערך המילואים. "אם מספרים לכם שהצבא שחוק, אין כוחות מילואים, אז יש מלא אנשים כמוני שלא יכולים לחזור גם, שמנסים לעשות מה שהם יכולים", אמר.

את דבריו חתם גלינסקי בקריאה, "עם ישראל חי!".