גיל 60 אינו מבטיח החזר מס שבח. אבל כשהוא נפגש עם פריסת השבח, הכנסות מפנסיה ומדרגות המס האישיות של המוכר, התוצאה יכולה להיות שונה מאוד מזו שנראתה ביום המכירה. הנכס נמכר, עורך הדין דיווח למיסוי מקרקעין, מס השבח חושב ושולם.

מבחינת רוב המוכרים, כאן נגמר סיפור המס. אצל מי שעבר את גיל 60, לפעמים דווקא כאן מתחילה הבדיקה המעניינת.

עצם הגיל אינו מקנה החזר אוטומטי, אבל הוא עשוי להשפיע על שיעורי המס שחלים בחישוב האישי. כאשר מוסיפים לכך את האפשרות לפרוס את השבח ואת ההכנסות שהיו למוכר בשנים הרלוונטיות, יכול להתברר שהמס ששולם בעת המכירה אינו בהכרח המס הסופי.

"כשמגיע אליי אדם מעל גיל 60 ששילם מס שבח, אני לא מסתפק בשומת המקרקעין", אומר רו"ח יניב כהן, מייסד ומנהל זמרת הארץ החזרי מס שבח בע"מ. "אני רוצה לדעת מה היו ההכנסות שלו בכל אחת מהשנים הרלוונטיות, האם עבד, מתי יצא לפנסיה, אילו הכנסות נוספות היו לו ומה כבר נוצל במדרגות המס. רק אחרי שרואים את התמונה המלאה אפשר לדעת כמה מס באמת היה צריך לשלם".

למה גיל 60 משנה את החישוב?

פקודת מס הכנסה מאפשרת למי שמלאו לו 60 ליהנות ממדרגות המס הנמוכות גם ביחס להכנסות מסוימות שאינן מיגיעה אישית. השבח ממכירת מקרקעין יכול, במקרים המתאימים, להיכנס לתמונה באמצעות פריסה. אבל גיל 60 אינו נוסחת קסם.

שני אנשים בני 67 יכולים למכור נכסים ברווח דומה ולהגיע לתוצאות מס שונות לחלוטין. אחד ממשיך לעבוד ומקבל שכר גבוה, והשני חי בעיקר מפנסיה. לכל אחד מדרגות מס פנויות אחרות.

מקרה שטופל בזמרת הארץ ממחיש זאת היטב. שלוש מוכרות מעל גיל 60 מכרו זכויות באותו נכס, אך ההחזרים שלהן היו שונים: כ־95 אלף שקל, כ־87 אלף שקל וכ־78 אלף שקל. "הנכס יכול להיות אותו נכס והשבח אותו שבח, אבל בסוף לא ממסים 'גיל 60'", מסביר כהן. "ממסים אדם, עם ההכנסות והנתונים שלו".

הניסיון מלמד שלא תמיד ההחזר נמצא במקום הצפוי

במהלך השנים טיפל המשרד במגוון רחב של תיקי החזר מס שבח: דירות, נכסי ירושה, משקים ונחלות, הפסדי הון, בני זוג, פריסות שבח ומוכרים בגיל פרישה.

בחלק מהמקרים מדובר בעשרות אלפי שקלים ובאחרים במאות אלפים. באחד התיקים התקבל החזר של 332,942 שקל. במקרה אחר, לקוח שכבר קיבל החזר באמצעות משרד אחר עבר בדיקה נוספת, שהובילה לתוספת החזר של 96,519 שקל. לדברי כהן, דווקא ריבוי המקרים מחדד שאין "תבנית" אחת להחזר.

"הניסיון לימד אותנו שלא לחפש רק טעות בשומת מס השבח. לפעמים השומה עצמה תקינה לחלוטין. ההחזר נוצר מהחיבור בין השבח לבין הפנסיה, הפסדי הון, הכנסות אחרות, בן הזוג, גיל המוכר ושנות הפריסה. לכן אנחנו מתחילים מהאדם ולא רק מהנכס".

מכרת בשנה אחת - למה בודקים עד ארבע שנים?

בגלל האפשרות לפרוס את השבח הריאלי, בתנאים הקבועים בחוק, על פני עד ארבע שנות מס. לא מדובר בארבעה תשלומים אלא בחישוב המס. חלק מהשבח מיוחס לכל אחת משנות הפריסה, ובכל שנה נבדקות גם ההכנסות שהיו למוכר. מכאן מגיעה אחת הטעויות הנפוצות: "שילמתי 25% מס שבח, אז מה כבר נשאר לבדוק?" התשובה היא ששיעור המס שנראה בשומת המקרקעין אינו תמיד סוף חישוב המס האישי.

ארבע שנים או שש שנים? אלה שני דברים שונים

כאן חשוב לעשות סדר. ארבע השנים מתייחסות, ככלל, לאפשרות לבקש תיקון של שומת מיסוי מקרקעין לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

שש השנים מתייחסות למסלול אחר - בקשה להחזר מס ששולם ביתר במסגרת מס הכנסה. מי שאינו חייב בהגשת דוח ועומד בתנאים יכול לבקש החזר עד שש שנות מס אחורה. בשנת 2026 ניתן עדיין להגיש בקשה המתייחסת לשנת המס 2020 עד 31 בדצמבר 2026.

לכן לא נכון לומר באופן גורף שאחרי ארבע שנים אין מה לעשות, וגם לא נכון לומר ששש השנים מאפשרות לפתוח כל שומת מס שבח.

"אנחנו פוגשים אנשים שעברו יותר מארבע שנים ולכן ויתרו מראש", אומר כהן. "לפני שמוותרים צריך להבין איזה הליך נדרש ואילו שנות מס עדיין פתוחות".

אז מי צריך לבדוק?

מי שמכר מקרקעין בשנים האחרונות ושילם מס שבח, ובמיוחד מי שהיה מעל גיל 60, יצא לפנסיה, חווה שינויים משמעותיים בהכנסה או מחזיק בהפסדי הון - כדאי שיבדוק את הנתונים לפני שהוא מניח שהמס ששולם הוא המס הסופי.

זמרת הארץ החזרי מס שבח בע"מ, שהוקמה ומנוהלת על ידי רו"ח יניב כהן, מתמקדת בבדיקת החזרי מס שבח לאחר מכירת מקרקעין ובחיבור בין שומת המקרקעין לבין נתוני המס האישיים של המוכר.

גיל 60 לא מבטיח החזר. פריסה לא מבטיחה החזר. אבל הניסיון המצטבר מתיקים רבים מלמד שהשאלה הנכונה אחרי תשלום מס שבח היא לא רק כמה שילמת - אלא כמה באמת היית צריך לשלם.

למקרים אמיתיים של החזרי מס שבח שטופלו בזמרת הארץ