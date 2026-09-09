מעטים מסמלי ראש השנה מזוהים עם החג כמו הדבש. הוא מסמל את התקווה לשנה טובה ומתוקה, אך מאחורי כל צנצנת מסתתר סיפור מופלא של יצור זעיר, שמוחו אינו גדול מגרגר שומשום - ובכל זאת הוא נחשב לאחד החרקים המתוחכמים ביותר בטבע.

בריאיון לערוץ 7 מסביר הזואולוג ד"ר חיים מויאל, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט, כי דבורת הדבש האירופית היא הרבה יותר ממייצרת דבש. "מדובר ביצור אינטליגנטי במיוחד, שיודע לבצע מניפולציות, לפתור בעיות ולהגיע למקורות מזון בדרכים מגוונות", הוא אומר.

אבל התרומה האמיתית של הדבורים אינה דווקא הדבש. לדבריו, הן אחראיות להאבקת כמעט כל הגידולים החקלאיים בעולם, ובלעדיהן החקלאות המודרנית הייתה מתקשה להתקיים. "הערך הכלכלי של פעילות ההאבקה שלהן נאמד בכ-300 מיליארד דולר בשנה", הוא מציין.

מסען של הדבורים מתחיל לעיתים במרחק של כמה קילומטרים מהכוורת. הן מאתרות פרחים, אוספות צוף באמצעות חדק מיוחד ואוגרות אבקת פרחים בסלים זעירים שעל רגליהן. לאחר מכן הן שבות לכוורת ומעבירות את המידע לחברותיהן בדרך יוצאת דופן.

"הן מבצעות את מה שמכונה 'ריקוד השמונה'. לפי כיוון הריקוד, עוצמתו ומהירותו, הדבורים האחרות יודעות בדיוק לאן לעוף כדי למצוא את מקור המזון", מסביר ד"ר מויאל.

השלב הבא הוא כבר פלא ביולוגי של ממש. "הצוף הוא למעשה מי סוכר. באמצעות אנזימים המצויים ברוק שלהן הדבורים משנות את ההרכב הכימי שלו והופכות אותו לדבש. לאחר מכן הן מנפנפות בכנפיהן כדי לאדות את הנוזלים ולהגיע למרקם המוכר לנו".

התוצאה היא אחד מחומרי המזון היציבים ביותר בטבע. "מצאו בכדים מצריים בני יותר מ-3,000 שנה דבש שעדיין היה ראוי למאכל", מספר מויאל. "זו אחת התכונות המיוחדות ביותר של הדבש".

גם החיים בתוך הכוורת פועלים על פי סדר מופתי. הזחלים ניזונים מדבש ומאבקת פרחים העשירה בחלבון, ואילו המלכה זוכה למזון ייחודי שמפרישות עבורה הדבורים הפועלות מבלוטות מיוחדות בראשן. המזון הזה, העשיר בחלבונים, ויטמינים וחומצות אמינו, מאפשר לה להמשיך ולהטיל ביצים ולהבטיח את המשך קיומה של המושבה.

לדברי מויאל, הדבורים הן דוגמה קלאסית ל"סופר־אורגניזם" - חברה שבה טובת המושבה קודמת לטובת הפרט. "כל דבורה מוכנה להקריב את חייה כדי להגן על הכוורת", הוא אומר. "כאשר היא עוקצת פולש, היא למעשה מקריבה את עצמה למען המשך קיומה של המושבה".

אלא שלא תמיד הן מסתמכות על העוקץ. מחקרים הראו כי כאשר צרעה או פולש אחר חודרים לכוורת, הדבורים מסוגלות להתקבץ סביבו, ליצור באמצעות גופן חום גבוה במיוחד - וכך לחסלו מבלי להשתמש כלל בעקיצה.

למרות מספרן הרב לכאורה, דבורת הדבש האירופית ניצבת כיום בפני איומים הולכים וגוברים. מזיקים, מחלות, חומרי הדברה ושינויים סביבתיים מציבים אותה ברשימת המינים הנמצאים בסכנת הכחדה.

כך, דווקא בימים שבהם עם ישראל טובל תפוח בדבש ומתפלל לשנה טובה ומתוקה, מזכיר סיפורן של הדבורים כי מאחורי המתיקות המוכרת מסתתר עולם שלם של חוכמה, עבודת צוות, התמדה ומסירות - פלא טבע קטן שממשיך להעניק חיים לאדם ולסביבה כולה.