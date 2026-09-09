העימות המתפתח ברשות מקרקעי ישראל כבר מזמן אינו מסתכם בחילופי מכתבים ובהצהרות פומביות. מאחורי הקלעים מתנהל, כך לפי גורמים המעורים בפרטים, קרב רחב בהרבה - על השליטה באחד מגופי ההשפעה המשמעותיים ביותר במדינה.

במרכזו ניצב ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, שמבקש להוביל שורת שינויים מבניים ברשות. בין היתר מדובר ברענון שדרת הניהול, קידום מינויים מקצועיים ושינוי סדרי העבודה בגוף שאחראי על ניהול מרבית קרקעות המדינה.

המכתב החריף שפרסם ועד עובדי רמ"י נגד אליהו אינו נתפס בעיני אותם גורמים כאירוע נקודתי. לדבריהם, הוא משקף את ההתנגדות למהלכים שמבקשים לשנות את מאזן הכוחות ברשות. "מדובר בהתנגשות בין מי שמבקשים לבצע שינוי עמוק לבין מי שמעוניינים לשמר את המצב הקיים", אומר גורם המעורה בפרטים.

אלא שלדברי אותם גורמים, מאחורי ההתנגדות עומדים גם אינטרסים פוליטיים. לטענתם, השר חיים כץ מבקש לשמור על השפעתו במערך המינויים ברשות ולשמר מוקדי כוח, בין היתר באמצעות מינוי מקורבים, פעילים ומתפקדי ליכוד לתפקידים שונים.

לצד סוגיית המינויים, קיימת גם מחלוקת עקרונית סביב המדיניות הקרקעית. גורמים המעורים בנושא טוענים כי אליהו מקדם תוכנית שנועדה לחזק את האחיזה הלאומית בקרקעות הנגב והגליל - מהלך שלדבריהם פוגע באינטרסים של קבוצות לחץ שונות, ובהן גם גורמים המזוהים עם מתפקדים ערבים בליכוד.

במערכת הפוליטית מעריכים כי ההתנגשות הנוכחית היא ביטוי למאבק רחב יותר על אופייה של רשות מקרקעי ישראל. מצד אחד ניצבת תפיסה המבקשת להפוך את הרשות לגוף מקצועי, יעיל וממוקד באינטרסים הלאומיים. מן העבר השני ניצבים, לטענת הגורמים, ועדי עובדים, מוקדי כוח פנימיים ושיקולים פוליטיים המבקשים לשמר את מנגנוני ההשפעה הקיימים.

לדבריהם, השאלה האמיתית אינה אם יהודה אליהו או חיים כץ ינצחו בעימות הנוכחי, אלא כיצד תיראה רשות מקרקעי ישראל בשנים הקרובות - האם תהפוך לגוף מקצועי ומחודש שיתאים את עצמו לאתגרי המדינה, או שתמשיך להתנהל תחת מאבקי כוח, עסקנות ומאבקים על מינויים.