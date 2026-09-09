בעוד יומיים, בערב יום שישי, נכנס ראש השנה. ברוב הבתים בישראל כבר מתכוננים לחג. אבל יש לא מעט משפחות שבימים אלה שואלות את עצמן שאלה קשה בהרבה: האם יהיה להן בכלל ממה לחגוג.

יוקר המחיה שמכביד על משקי הבית כבר שנתיים ארוכות לא פוסח על אף מגזר באוכלוסייה. משפחות שבשנים רגילות התנהלו בכוחות עצמן, מוצאות עצמן היום מתקשות לכסות את ההוצאות הבסיסיות של החג. מזון, בגדים לילדים, ולעיתים אפילו חשמל וגז. הפער בין מה שיש למה שנדרש הולך וגדל, ודווקא בימים שאמורים להיות מלאים שמחה, הוא מורגש הכי חזק.

במסורת היהודית, ראש השנה נחשב ליום הדין, היום שבו נקבע גורלה של השנה הקרובה. בין המנהגים המוכרים ביותר של הימים שלפני החג נמצאת הצדקה, מתוך אמונה שנתינה לזולת יכולה לרכך את הדין ולהיטיב עם הנותן ועם המקבל כאחד. גם מי שלא מחובר למנהג הזה באופן ישיר, מרגיש בדרך כלל צורך טבעי לתת דווקא בימים האלה.

כאן נכנסים לתמונה ארגוני החסד. מדי שנה, לקראת חגי תשרי, מתגייסים עשרות ארגונים ברחבי הארץ כדי לוודא שמשפחה אחת פחות תישאר מאחור. חלוקת סלי מזון, ארוחות חג חמות, סיוע רפואי, תמיכה נפשית וכלכלית. כל ארגון מתמקד בצורך אחר, וכל תרומה מגיעה ישירות למי שזקוק לה.

תרומה שמגיעה בדיוק בימים שלפני החג משמעותית במיוחד. זה הזמן שבו הארגונים רוכשים מצרכי מזון, מכינים סלים ומארגנים את החלוקה בפועל, כך שהיא תגיע לבתים עוד לפני כניסת החג. תרומה שמגיעה מוקדם יותר מאפשרת תכנון טוב יותר, ופירושה שיותר משפחות יקבלו את מה שהן צריכות בזמן, ולא אחרי שהחג כבר עבר.

לפניכם שבעה ארגונים שפועלים לאורך כל השנה, ובימים אלה מגבירים את הפעילות שלהם לקראת החג:

לקט ישראל- דואגים לכך שמשפחות נזקקות ברחבי הארץ יזכו לארוחת חג חמה ומכובדת, בדיוק כמו כל בית אחר בישראל. תרומה כאן הופכת ישירות לצלחת אוכל על שולחן החג.

משביע - מחלקים סלי מזון למשפחות נזקקות, כדי שהשולחן בחג לא יישאר ריק. כל סל שמגיע לבית הוא תזכורת קטנה שמישהו חושב עליהם דווקא בימים האלה.

מקימי מסייעים למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית להתמודד עם ההוצאות של החג, ולצאת ממנו בעמידה יציבה יותר מבחינה כלכלית.

פעמונים -פועלים לחיזוק הכלכלה המשפחתית של משפחות במצוקה, כדי שהקושי הכלכלי לא ילווה אותן גם אחרי שהחג כבר נגמר.

יד לאחים מצילים נשים וילדים הנמצאים בסכנה ממשית, ומעניקים להם מקלט, ליווי וביטחון בדיוק ברגעים שהכי קשים.

אגודת אפרת מלווים נשים הרות שנמצאות במצוקה, מבחינה נפשית וכלכלית כאחד, ועוזרים להן להביא ילד לעולם מתוך יציבות וביטחון.

יד שרה מנגישים ומשאילים ללא תשלום אביזרי סיוע רפואי לכל מי שזקוק להם, גם בימי החג עצמם, כשהצורך הכי דחוף.

אין צורך לבחור בין הארגונים, ואי אפשר גם לטעות. כל אחד מהם עונה על צורך אמיתי אחר: מזון, ביטחון, בריאות, יציבות כלכלית. אפשר לתרום לאחד, לכמה, או לכולם. הבחירה היא אישית, אבל התוצאה בכל מקרה זהה: משפחה שתרגיש קצת פחות לבד בחג.

תרומה לראש השנה היא הזדמנות אמיתית לשנות משהו קונקרטי. משפחה שלמה יכולה להרגיש, ולו ליום אחד, שהיא לא לבד בחג. עד כניסת החג ביום שישי נשארו רק יומיים. לחיצת כפתור אחת, על אחת מהעמותות שלמעלה, יכולה לקבוע איך ייראה ראש השנה עבור מישהו אחר.