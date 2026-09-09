בית המשפט קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש השר דוד אמסלם נגד השרה לשעבר לימור לבנת, וקבע כי הפרסומים שעמדו במוקד ההליך מהווים לשון הרע.

טענת ההגנה של לבנת ל"אמת בפרסום" נדחתה, והיא חויבה לשלם לאמסלם פיצוי והוצאות בסכום כולל של 98,500 שקלים.

פסק הדין נגד לבנת

התביעה הוגשה בשנת 2020 בעקבות דברים שפרסמה לבנת בנוגע לאירועים פוליטיים שהתרחשו יותר משני עשורים קודם לכן.

בפרסומים יוחסו לאמסלם ניסיונות לכאורה לקדם מינויים של מקורבים ופעילות פוליטית בעקבות סירובה של לבנת להיענות לכך.

אמסלם הכחיש את הטענות וטען לאורך ההליך כי מדובר בסיפור שקרי שהלך והתעצם במשך השנים ופגע בשמו וביושרו. בפסק הדין נבחנו גם הגרסאות השונות שנמסרו לאורך השנים בנוגע לאירועים, ובית המשפט לא השתכנע כי הוכחה התשתית העובדתית הנדרשת לצורך הגנת "אמת בפרסום".

במסגרת פסק הדין חויבה לבנת לשלם לאמסלם פיצוי בסך 85 אלף שקלים, לצד 10,000 שקלים עבור שכר טרחת עורך דין ו-3,500 שקלים הוצאות משפט. עוד נקבע כי אם תצא מהדורה נוספת של ספרה, יהיה עליה להסיר ממנה את הטענות שהיו מושא התביעה.

אמסלם התייחס לפסק הדין ואמר, "זה לא היה מאבק על כסף. זה היה מאבק על האמת ועל שמי. במשך שנים לימור לבנת חזרה שוב ושוב על האשמות קשות ושקריות נגדי. הדברים נאמרו בתקשורת, באולפנים ובפרסומים שונים, והוצגו לציבור כאילו היו אמת מוחלטת".

"אני ידעתי את האמת מהרגע הראשון, אבל כשחוזרים על שקר פעם אחר פעם, הוא עלול להפוך בתודעה הציבורית לעובדה. לכן בחרתי לא לשתוק", הוסיף השר.

אמסלם המשיך, "היום, אחרי שהדברים נבחנו בבית המשפט, אני שמח שהאמת קיבלה את המקום שלה. בית המשפט דחה את טענת 'אמת בפרסום' וקבע כי מדובר בלשון הרע".

"אפשר לבקר אותי. אפשר להתווכח איתי. אפשר גם לא להסכים איתי כמעט על שום דבר", אמר אמסלם. "אבל אי אפשר להמציא עליי סיפורים, לחזור עליהם במשך שנים ולצפות שאשתוק. השם שלי אינו הפקר. האמת אינה הפקר. היום נעשה צדק".