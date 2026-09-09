חבר רשימת "הציונות הדתית", צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, תקף בחריפות את ממשלת בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, וכינה את הבריטים "אנטישמים" ו"הגרועים ביותר אחרי הנאצים".

בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב' אמר מור כי "אצלי הם לפחות מספר שתיים אחרי הנאצים. כמובן שיש את הנוח'בות, אבל הם אחר כך".

לדבריו, "הבריטים שביטלו את הצהרת בלפור, עשו לנו את הספר הלבן, אפשרו את הפרעות במרד הערבי הגדול, התעלמו מהחובה שלהם להקים כאן בית לאומי לעם היהודי והשיבו פליטי שואה - פשוט אנטישמים".

מור הביע תמיכה בהחלטת הממשלה להרחיב את ההתיישבות ואמר כי מדובר ב"תשובה הציונית ההולמת" ללחצים הבינלאומיים. "אנחנו מראים שאנחנו לא נכנעים ללחצים ופועלים מתוך צדק. מדובר באדמות מדינה. אני לא חושב שהאנגלים מתייעצים איתנו לפני שהם בונים שכונה בליברפול. אנחנו אדוני הארץ, והשליטה הביטחונית צריכה להיות רק שלנו", אמר.

בהתייחס לטענות בדבר אלימות יהודית ביהודה ושומרון, תקף מור את הסיקור הבריטי והבינלאומי. "לוקחים מיעוט זעיר של אירועים ומכנים אותו 'טרור יהודי'. מה לנו להלין על בריטניה, שהיא גם כך מקום אנטישמי מאוד. אנחנו לא שכחנו מה הם עשו לנו כאן בתקופת המנדט".

מור קרא גם לשינוי יסודי במדיניות הישראלית כלפי יהודה ושומרון ולהתנתקות מהסכמי אוסלו. "צריך להודיע חגיגית שאנחנו לא מקבלים יותר את הסכמי אוסלו. אנחנו מבטלים אותם וחוזרים לכל מקום. רוב שטחי A ו-B הם שטחים פנויים, ושם אנחנו נגור", אמר.

באשר לעתיד האוכלוסייה הפלסטינית, אמר מור כי "אנחנו לא צריכים לגרש אף אחד. צריך לפתוח את שערי ההגירה ולאפשר למי שרוצה לעזוב לעשות זאת. השליטה הביטחונית צריכה לעבור אלינו לחלוטין, והשליטה האזרחית תהיה שלהם. כך מתקנים את פשע אוסלו".