עמותת 'ירוק עכשיו' מפרסמת בימים אלה דו"ח חדש תחת הכותרת 'מים עכורים' החושף את ההזנחה הפלשתינית של הביוב החודר למקורות המים של ישראל ללא פיקוח ושליטה.

בראיון לערוץ 7 מספר ברק ורקר, מנהל העמותה על עיקרי הדו"ח הקובע כי עשרות מיליוני קוב של שפכים, וליתר דיוק כ-65 מיליוני קוב, מחלחלים מדי שנה לאקוות ההר, שהיא מאגר מי התהום החשוב ביותר של מדינת ישראל.

ורקר מזכיר את משבר מתקני ההתפלה שישראל עברה אך לפני ימים אחדים, ומדגיש כי אירוע שכזה מחזיר את ישראל לצריכת מים ממקורות המים הטבעיים שלה, מה שאיפשר עדיין את זרימת המים בברזים על אף המשבר. "אם המקור הזה ייפגע בין אם על ידי בני אדם או באופן טבעי, לא יהיה לנו מה לשתות".

בדבריו הוא מציין כי במדינות המפרץ שותים אך ורק ממתקני התפלה, ואם ישראל הייתה מסתמכת גם היא רק על מים מותפלים לא היה לאזרחיה מה לשתות בעיתות משבר שכזה.

ההזנחה הפלשתינית של השפכים שזורמים מהערים, מהכפרים ומהבתים הפרטיים, גורמת לחלחול של חומרים מסוכנים למי התהום. לשאלתנו אם העובדה שגם הפלשתינים עצמם נפגעים מכך לא גורמת להם לנהוג אחרת, משיב ורקר ואומר כי הסיבה האמיתית להתנהלות הפלשתינית היא תפיסת העולם התואמת את מדינות העולם השלישי. אמנם יש מי שמגדיר זאת כטרור סביבתי, אך האמת היא שההתנהלות האופיינית למדינות עולם שלישי היא זו שמביאה למציאות המסוכנת הזו.

הרשות הפלשתינית, אומר ורקר, היא שיאנית העולם באיסוף תרומות וכספים מרחבי העולם ביחס לנפש, אבל הכספים הללו מגיעים ועוברים למטרות אחרות.

על מנת להבין את המשמעות הפרקטית של הנתונים המוצגים בדו"ח, מסביר ורקר כי "שפכים ביתיים, מה שמכונה ביוב, הם משהו שאסור להזרים לתת הקרקע בשום מקום. יש בשפכים הללו קוליפורמים צואתיים וחומרים מסוכנים נוספים לאדם, וכך גם בשפכים תעשייתיים, חומרים כימיים ועוד". שפכים שכאלה מחייבים הליך של טיהור, ואם רוצים להגיע להזרמה מחודשת של המים יש לעבור תהליך טיהור משולש ואף יותר מכך, אלא שמדובר בתהליך יקר מאוד. משום כך, בדרך כלל עוברים מי שפכים מסוג שכזה טיהור ראשוני ושני ועוברים להשקיית שדות, מה שלא קורה ברשות הפלשתינית.

למעשה, מזה עשרות שנים מחלחלים המים המזוהמים לבטן ההר ולעיתים הם מגיעים גם למי התהום. מדובר אמנם בדרך ארוכה, ולעיתים הם נמהלים במי גשמים, אך הפגיעה קיימת, היא קרתה בעבר והיא מתרחשת גם כעת.

"שפכים ביו"ש אפילו לא נאספים", אומר ורקר בהתייחס למתרחש ברש"פ. "במרבית היישובים שם אין מערכת הולכה. חופרים בור ליד בית שבונים ואל הבור הזה מנקזים את השפכים, מבלי שיש תשתית הולכה שתתחבר לאותו בור ניקוז".

לשאלתנו אם ישנו סעיף כלשהו שעליו חתומה ישראל והוא המגביל את יכולותיה לפעול לאכיפה מול התנהלות שכזו, אומר ורקר כי גם אם ישנה מגבלה שכזו, מה שבאמת מונע טיפול ישראלי הכרחי הוא תודעת הקו הירוק. האמירה הנשמעת לא פעם ולפיה 'אנחנו לא רוצים להיות אלה שמטפלים להם בחינוך, בחשמל ובביוב', היא אמירה שעולה לנו במחיר כבד. "אם לא נטפל בפסולת שלהם, מי התהום יזדהמו". לדבריו, גם אם ישנה מגבלה כלשהי, ההבנה הישראלית צריכה להיות שכשם שבמקרה של אירוע ביטחוני כוחות הביטחון יכולים לפעול גם בשטחי A ו-B, כך צריך להיות גם כאשר מדובר במפגע סביבתי שגם ממנו מתים בני אדם, בין אם מדובר במשרפות ובין אם בביוב שמחלחל למי תהום.

"הבעיה הגדולה של ישראל היא הקיבעון התפיסתי. קשה להשתחרר מהמושג 'הקו הירוק שנמצא אצל פקידים וגם בחוק", אומר ורקר ומטיל אחריות על כלל חברי ממשלת ישראל בדגש על משרדי החקלאות, התשתיות הלאומיות והגנת הסביבה, שם, כך הוא אומר, הפקידים מצדיקים את הטיעונים, אך מקבלי ההחלטות מדברים על עלויות גבוהות ונרתעים מלפעול.