נתניהו בכתר החרמון עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי בכתר החרמון בסוריה.

"אנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה", אמר ראש הממשלה.

הוא הדגיש כי המערכה טרם הסתיימה. "מהשיאים האלה יש עוד עבודה - העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה".

במהלך השהות במוצב הצבאי שמשקיף לעבר שטח סוריה, קיבלו המשתתפים סקירה ביטחונית על מכלול הפעילויות של הכוחות הפועלים בגזרה. את הסקירה העבירו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקד אוגדה 210, תא"ל יאיר פלאי.