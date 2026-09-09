קבלת עול מלכות שמיים וריקודים עם הרב יוסף אלנקווה שליט"א | יום עיון בישיבת עזה | כ"ו אלול

מלאכי פוזן, אברך שלמד תשע שנים בישיבת מרכז הרב ובמהלך שנות לימודיו עשה שירות צבאי קרבי, מוביל בימים אלה את המהלך להקמת ישיבת עזה. פוזן, נשוי ואב לילדים, עבר עם משפחתו לשדרות לצורך הקמת הישיבה.

בתחילת חודש אלול עלו אנשי הישיבה לשטח והחלו ללמוד באזור הסמוך לרצועת עזה. לאחר כמה ימים שבהם בדקו מקומות שונים הקרובים לגבול, הם מצאו את מקומם בתוך חורשה, לא הרחק מהגבול, במיקום שממנו ניתן לראות בקלות את בית חאנון.

הקמת הישיבה זוכה לדחיפה מצד רבנים רבים בציונות הדתית, ולסיוע ממשי מצד הרב פנדל וישיבת שדרות.

בשלב הנוכחי לומדים במקום מספר אברכים באופן קבוע. לצד הגרעין, פעילות הישיבה מתבססת בעיקר על משמרות לימוד קבועות או חד-פעמיות, של מתנדבים שמגיעים למקום ומצטרפים ללימוד.

אתמול (שלישי) התקיים יום עיון של ישיבת עזה, שנועד להפיץ את רעיון הישיבה ולחבר אליו אנשים נוספים.

המטרה הייתה להרחיב את מעגל המשתתפים ולאפשר לכל מי שמעוניין להגיע ולהצטרף ללימוד כפי יכולתו.

במהלך יום העיון סיפר הרב יוסף אלנקווה כי בזמן הגירוש אמר שיחזרו לאזור לאחר 19 שנה. הוא הישווה זאת למה שאירע בגוש עציון ובירושלים, וציין שכך אכן קרה.

הרב פנדל התייחס בדבריו לתמיכה במהלך ולהתגייסות של ישיבת שדרות. הוא ציין כי ישיבת שדרות מגבה את ישיבת עזה, כחלק מהסיוע שניתן להקמתה ולפעילותה. במהלך יום העיון לימד גם הרב אוריאל בנר, מרבני ישיבת שדרות, כחלק מסדרת השיעורים שנמסרו למשתתפים.

הרב אשר וודקה קשר בדבריו בין הקמת ישיבת עזה לבין המושג "חיבוב מצווה", והסביר כי עצם הנכונות להתאמץ מעבר לחובה מבטאת את הקשר למצווה. "יש הרבה אנשים שיודעים את העניין הזה, אבל לא כל אחד מוכן להתמסר לזה ככה", אמר, והוסיף כי המשתתפים במהלך "מחבבים את המצוות" בכך שהם מבקשים "לעשות מעבר למה שאחרים עושים, מעבר למה שאני מחויב".

הוא הסביר כי הדברים מקבלים משמעות מיוחדת ביחס ל"מצוות יישוב ארץ ישראל, כיבוש ויישוב ארץ ישראל", והוסיף, "זכות עצומה להיות חלק מהעניין הזה ולדעת שאנחנו עכשיו פה מערבבים את השטן".

החזון שמציגים מקימי הישיבה הוא שעם הקמת היישוב הראשון ברצועת עזה כבר תהיה ישיבה שתוכל להיכנס אליו.

עד אז מבקשים אנשי הישיבה לעורר בציבור את הרצון במהלך ואת האמונה שגם התחלה במרחק של כ-500 מטרים מהגבול יכולה להתפתח בהמשך.

אנשי הישיבה מציינים כי אין להם שום מאבק עם הצבא סביב השהות במקום ויום העיון שנערך אתמול התקיים בתיאום מלא עם משטרת ישראל.